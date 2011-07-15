T24 LogoT24 Logo
Gündem

13 ASKER ŞEHİT ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 00:14

-13 ASKER ŞEHİT ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir grup terör örgütü mensubuyla girilen çatışmada, ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelin şehit olduğunu, 7'sinin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, çatışmada ilk tespitlere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde operasyon için arazide bulunan bir birliğin, bugün saat 14.45 sıralarında ormanlık bir alanda bir grup terör örgütü mensubuyla karşılaştığı ve yakın mesafeden sıcak temasa girildiği belirtildi.  Bilgi notu şöyle:  ''Çatışmada ve ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelimiz şehit olmuştur. Ayrıca, ikisi ağır olmak üzere 7 askeri personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personel Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre, çıkan çatışmada 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. Şehit ve yaralılarla ilgili detaylı açıklama, kimlik tespiti ve ailelerine haber verildikten sonra ayrıca yapılacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24