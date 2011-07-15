-13 ASKER ŞEHİT ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir grup terör örgütü mensubuyla girilen çatışmada, ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelin şehit olduğunu, 7'sinin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, çatışmada ilk tespitlere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde operasyon için arazide bulunan bir birliğin, bugün saat 14.45 sıralarında ormanlık bir alanda bir grup terör örgütü mensubuyla karşılaştığı ve yakın mesafeden sıcak temasa girildiği belirtildi. Bilgi notu şöyle: ''Çatışmada ve ormanlık alanda teröristlerce atılan el bombalarının etkisiyle çıkan yangından dolayı 13 askeri personelimiz şehit olmuştur. Ayrıca, ikisi ağır olmak üzere 7 askeri personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personel Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre, çıkan çatışmada 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır. Şehit ve yaralılarla ilgili detaylı açıklama, kimlik tespiti ve ailelerine haber verildikten sonra ayrıca yapılacaktır.''