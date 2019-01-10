"13 asker, gerilim hattında 50 dolarlık küre olmadığı için şehit oldu"

2017 yılında Şırnak'ta Cougar tipi helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker kazada şehit oldu. Kazaya sebebin 50 dolarlık bir küre olduğu iddiası ortaya atıldı.

TBMM KİT Komisyonu'nda, 13 askerin şehit olduğu kaza gündeme geldi. Kalkıştan üç dakika sonra meydana gelen kazanın sebepleri arasında, tellere takılan ışıldak özellikli uyarı kürelerinin bulunmayışı da gösterildi.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'de hayati önem taşıyan uyarı kürelerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Vekili Orhan Kaldırım'a sordu. TEİAŞ'tan gelen yazılı yanıtta, 67 bin 600 kilometrelik enerji iletim hattında yaklaşık 100 bin ikaz küresi bulunduğu, ancak 180 bin küreye daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yavuzyılmaz, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, “Takılı olması gereken kürelerin yüzde 65'i eksik durumda. Bu askeri hava trafiğinin yanında, sivil hava trafiğini de olumsuz etkileyen, kaza ve can kaybı riskini arttıran bir durum. Pilotlara yüksek gerilim kablo hattı uyarısını gösteren yeni kürelerin henüz ARGE aşamasında olduğunu da öğreniyoruz. Kazalara tekrar sebebiyet vermemek için derhal bu eksiklik giderilmeli'' dedi.

Yüksek gerilim hatlarına takılan renkli uyarı küreleri uçuş güvenliğine katkıda bulunuyor. Kürelerin fiyatı montaj dahil 50 dolar civarında. Alüminyumdan imal edilen, ışığı yansıtıcı özelliğe sahip olan bu küreler, helikopter pilotları tarafından gündüz kolaylıkla görülüyor. Sisli ve kapalı havalarda görülmesi zor olan yüksek gerilim hatları, bu toplar sayesinde çok daha kolay fark ediliyor.