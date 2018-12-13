13 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli motosikletçi Razgatlıoğlu: \"Tek hedefim babam için dünya şampiyonu olmak\"

22 yaşındaki milli sporcu, gelecek yıl Superbike\'da dünya şampiyonluğunu kazanarak, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet şovmeni babası Arif Razgatlıoğlu\'nun hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

(ÖZEL) Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, senior kategorisinde mücadele eden en genç Türk sporcu olacak...

Onbaşı, hedefinin ise dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

(ÖZEL) İsmail Balaban: \"Tek hedefim yeniden Kırkpınar\'da altın kemeri kuşanmak\"

(ÖZEL) Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: \'\'Milletimiz, Tokyo\'da madalya adayı olan sporcularımızı izlemeye devam etsin\'\'

\"Genç sporcuların performansları 2024 ve 2028 için umut veriyor\"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: \'\'Badmintonda ciddi bir çıkış var\'\'

\"Her şey Türk sporunun başarılı olması için\"

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20.55 Beşiktaş - Malmö

20.55 Akhisarspor - Standard Liege

20.55 Lazio - Eintracht Frankfurt (Halil Umut Meler yönetecek)

23.00 Spartak Trnava - Fenerbahçe

23.00 Kopenhag - Bordeaux (Hüseyin Göçek yönetecek)

GALATASARAY

- Sarı kırmızılılarda Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları devam edecek.

ANTALYASPOR

11:00 Teknik direktör Bülent Korkmaz basın toplantısında konuşacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

- Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

VOLEYBOL

11.00 Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ\'ın da katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalanacak.

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- EuroLeague -

19.45 Olympiakos - Anadolu Efes

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- Kadınlar Euroleague -

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20.30 TTT Riga - Fenerbahçe

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18.00 Çukurova Basketbol - A3 Basket Umea

19.00 Botaş - Beroe Stara Zagora

20.00 ACS Sepsi-SIC - Mersin BŞB