13 Aralık İngiltere basın özeti

Suriye'nin Halep kentinin neredeyse tamamının Beşar Esad güçlerinin kontrolüne girmesi bugünkü İngiliz gazetelerinde geniş yer buluyor.

Independent gazetesi haberi 'Esad güçleri en büyük zaferin eşiğinde' başlığıyla ana sayfadan veriyor.

Muhaliflerin kentin doğusundaki son altı bölgeden de çekildiğini hatırlatan gazete, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman'ın "Tamamen düşmesine çok az bir vakit kaldı" şeklindeki sözlerine yer veriyor.

Gazeteye göre Suriye ordusu Pazartesi günü kentin yüzde 98'ini ele geçirdiklerini açıklamıştı. Suriyeli general Zaid el Salih muhalifler için "Çok fazla vakitleri kalmadı. Ya teslim olacaklar, ya ölecekler" demişti.

Gazete, kuşatma altındaki kentte bir aktivistin gazetecilere yolladığı mesajda "Aileler bir araya gelip ölümü bekliyor" dediğini de kaydediyor.

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Halep'in ele geçirilmesinin Esad yönetimi için beş yıllık savaşın en büyük kazanımı olacağını yazıyor. 'Suriyeli isyancıların müttefikleri onları kurtarmaya gelmedi' başlıklı yazıda şu ifadeler kullanılıyor:

"Halep'te gördüğümüz şu ki Esad'a karşı savaşan silahlı muhaliflerin dışarıdaki müttefikleri - Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve başka bir kategoride olsa da ABD- daha önce destekledikleri isyancıları kurtarmaya gelmediler."

Eylül 2015'te başlayan Rus askeri müdahalesinin dengeyi Esad'ın avantajına çevirdiği belirtilen yazıda "Esad'ın iktidarda kalacağı hep kuvvetle muhtemeldi çünkü rejiminin üst düzey görevlileri birlikte hareket ediyordu ve Rusya ile İran rejimi korumaya, onu değiştirmeye çalışan Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve ABD'den daha kararlılardı" diyor.

Yazı "Pek çok Suriyeli hep Halep'in savaşın sonucunu belirleyeceğini söyledi. Haklı olabilirler" sözleriyle bitiyor.

Guardian gazetesi de haberi manşetinden veriyor ancak Halep'in doğusundaki sivillerin yardım mesajlarını öne çıkarıyor. Gazete, Muhammed Abu Rajab isimli doktorun kentin kuşatma altındaki bölgesinden gönderdiği şu sözlerini aktarıyor:

"Halep yıkılıyor ve yakılıyor. Bu dünyaya son imdat çağrımız. Bu çocukların, kadınların, yaşlı erkeklerin hayatını kurtarın.

"Sesimizi bir daha duymayabilirsiniz. Bu son, dünyadaki her bir özgür insana son çağrımız. Halep'i kurtarın."

Times gazetesi de haberi "Esad son yerleşim bölgesini çevrelemişken Halep'in isyancıları yenilgiden bir kaç saat uzaklıkta" başlığıyla veriyor ve muhaliflerin iki kilometre genişliğindeki bir alanda sıkıştıklarını duyuruyor.

Financial Times (FT) gazetesi, 'Türkiye ekonomik gerilemeyle sarsıldı' başlıklı haberinde Türkiye ekonomisinin son yedi yılda ilk defa daraldığını duyuruyor. Gazete ülkenin "başarısız darbe girişiminin, para biriminin zayıflamasının ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle geri çekilen yabancı yatırımcıların etkisini hissettiğini" yazıyor.

Gazete, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçülmesini "analistlerin beklediğinden de kötü" şeklinde değerlendiriyor.

FT ayrıca Capital Economics isimli danışmanlık şirketinden William Jackson'ın yorumuna yer veriyor. Jackson "Veriler Temmuz'daki darbe girişiminin ekonomiye çok zarar verdiğini ortaya koyuyor" diyor.

Tüketici ve yatırımcıların güveninin 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından kamu çalışanlarının tutuklanması ya da gözaltına alınmasıyla sarsıldığını belirten gazete, hükümetin Fethullah Gülen hareketiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle varlıkları 10 milyar doları aşan 600'den fazla işyerine el koyduğundan da bahsediyor.

Gazete, Kürt militanlar ya da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından gerçekleştirilen bir dizi saldırının büyüme alanı ve döviz kaynağı olan turizme darbe vurduğunu da kaydediyor.

Federal Reserve Bank (FED) toplantısının bu hafta yapılacağını hatırlatan gazete, yatırımcıların FED'in faiz artırımına gideceğini tahmin ettiğini yazıyor.

International Monetary Fund (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın usulsüzlükle suçlandığı davada Pazartesi günü hakim karşısına çıkması da İngiliz gazetelerinde yer buluyor. Lagarde, Fransa'nın finans bakanıyken dönemin Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin bir arkadaşı olan zengin iş insanı Bernard Tapie'ye kamu fonlarından 400 milyon Euro ödemeyi onaylama iddiasıyla yargılanıyor. Lagarde, suçlu bulunması halinde bir yıla kadar hapis ve 15 bin Euro'ya varan para cezasına çarptırılacak.

Daily Telegraph gazetesi ise İngiltere'de polis baskınlarında saldırı hazırlığındaki IŞİD militanları oldukları düşünülen altı kişinin gözaltına alındığını duyuruyor. Habere göre bu kişiler ülkede yapacakları bir saldırı için kimyasal ve diğer patlayıcılar depoluyorlardı. Gözaltına alınan kişilerden birinin kadın olduğu belirtiliyor.

İngiliz bir neo-Nazi grubunun yasaklanması ise Independent'ta yer bulan haberlerden biri. Habere göre, Ulusal Hareket (National Action) isimli grup "terör örgütleri" listesine alınarak yasaklanacak ve böylece ülkedeki yasaklanan ilk aşırı sağcı grup olacak. Kararı açıklayan İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd grubu "ırkçı, anti-Semitik ve homofobik" şeklinde nitelendirmişti.

Brüksel saldırılarını gerçekleştirmekle suçlanan Muhammed Abrini'yi finanse etmekle itham edilen Zakaria Boufassil'in İngiltere istihbaratı MI5 için çalıştığını iddia etmesi de gazetelerde yer bulan haberler arasında.