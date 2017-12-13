13 Aralık Çarşamba Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5.TUR

13.30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Ankara Demirspor

16.30 Bucaspor - Demir Grup Sivasspor

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

18.45 Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor

20.30 Adana Demirspor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

16.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

11.00 Sarı Lacivertli takım ZTK maçı için Adana\'ya gidecek. Fenerbahçe karşılaşmanın ardından İstanbul\'a gelecek.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray\'ın Aralık ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapılacak (TT Arena)

KAYAK FEDERASYONU

14.00 Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, milli takım seçmelerinde yaşanan olayları ve sonrasında izlenecek süreci kamuoyu ile paylaşmak için basın toplantısı düzenleyecek.

BASKETBOL

-Avrupa Kupası-

18.45 UNICS Kazan - Darüşşafaka

20.00 Tofaş - Dolomiti Energia Trento

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20.30 Banvit - Umana Reyer Venezia

22.30 Sidigas Avellino - Beşiktaş Sompo Japan

-Kadınlar Avrupa Ligi-

17.00 Nadezhda Orenburg - Fenerbahçe

19.30 Galatasaray - Uniqa Sopron

VOLEYBOL

-Cev Cup-

22.30 VC Oudegem - Eczacıbaşı VitrA