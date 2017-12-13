13 Aralık Çarşamba Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5.TUR
13.30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Ankara Demirspor
16.30 Bucaspor - Demir Grup Sivasspor
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
18.45 Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor
20.30 Adana Demirspor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
16.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
11.00 Sarı Lacivertli takım ZTK maçı için Adana\'ya gidecek. Fenerbahçe karşılaşmanın ardından İstanbul\'a gelecek.
GALATASARAY
13.30 Galatasaray\'ın Aralık ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapılacak (TT Arena)
KAYAK FEDERASYONU
14.00 Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, milli takım seçmelerinde yaşanan olayları ve sonrasında izlenecek süreci kamuoyu ile paylaşmak için basın toplantısı düzenleyecek.
BASKETBOL
-Avrupa Kupası-
18.45 UNICS Kazan - Darüşşafaka
20.00 Tofaş - Dolomiti Energia Trento
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20.30 Banvit - Umana Reyer Venezia
22.30 Sidigas Avellino - Beşiktaş Sompo Japan
-Kadınlar Avrupa Ligi-
17.00 Nadezhda Orenburg - Fenerbahçe
19.30 Galatasaray - Uniqa Sopron
VOLEYBOL
-Cev Cup-
22.30 VC Oudegem - Eczacıbaşı VitrA