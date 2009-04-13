12'nci dalga 'Zirve'ye uzandı

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında dinlenen tanığa, “Dönemin İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hilmioğlu ile samimiyetin var mıydı?”' sorusu yöneltildi



Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın 16. duruşması, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.



Duruşma nedeniyle, sabah saatlerinden itibaren Malatya Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.



Tutuklu sanıklar Emre Günaydın (19), Salih Gürler (20), Abuzer Yıldırım (19), Cuma Özdemir (20) ve Hamit Çeker (19), jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmaya, müdahil avukatlar ve sanık avukatları katıldı.



Duruşmada, tanık olarak dinlenen Emre Günaydın'ın babası Mustafa Günaydın, İnönü Üniversitesi'nde makine teknikeri olarak çalıştığını, üniversitedeki öğretim üyelerinin ve çalışanların yüzde 70'ini tanıdığını dile getirdi.



'Hilmioğlu ile samimiyetin var mıydı?'



Mahkeme heyetinin, “Dönemin İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ile samimiyetin var mıydı?” sorusuna Mustafa Günaydın, “Hayır yoktu, ben orada çalışan bir personeldim, samimiyetim yoktu'” yanıtını verdi.



Müdahil avukatların, “Size ya da Emre'ye dışarıdan tehdit geliyor mu?” sorusunu cevaplandıran Günaydın, “Emre'ye, `Bizi düşünme, bir tehdit varsa söyle' dedim. Olsa bana söylerdi. İsteği üzerine bana ve aileme koruma tahsis edildi'' dedi.



Müdahil avukatların “Tehlikenin nereden geldiğini tahmin ediyorsunuz” sorusu üzerine söz alan Emre Günaydın, “Hüseyin Yelki'ye iftira atmıştım, ondan korktum” diye konuştu.



Emre Günaydın'ın ya da kendisinin bir siyasi partiyle ilişkisi olup olmadığı sorusu üzerine Günaydın, ``Oğlumun bir siyasi parti ile ilişkisi yok. Ama ben eski bir ülkücüyüm'' dedi.



Davanın seyri



Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel bıçakla öldürülmüş, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım (19) olay yerinde yakalanmıştı.



Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan Emre Günaydın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Tutuklu sanık Emre Günaydın'ın olaydan yaklaşık 2 yıl sonra cezaevinde cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından olayın azmettiricileri olduğu gerekçesiyle Varol Bülent Aral ve Zirve Yayınevi çalışanı olduğu belirtilen Hüseyin Yelki tutuklanmıştı.

