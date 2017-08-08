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129 yıllık tarihi lise, Bilal Erdoğan’ın vakfına tahsis edildi

Öğrencilere yaz okulu kapsamında dini eğitim veriliyor

08 Ağustos 2017 20:50

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Atatürk Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edildi.

TÜGVA’nın bu yıl 25 bin öğrenciyi yaz okulu kapsamında din eğitimine aldığı öğrenildi. Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın Atatürk Lisesi’ni kullanımı, MEB ile vakıf arasında imzalanan Medeniyet ve Değerler Protokolü’ne dayanıyor. TÜGVA’dan İzmir Atatürk Lisesi’ne gönderilen yazıda, protokol kapsamında okuldaki 7 sınıfın 11 Eylül’e kadar pazartesi-perşembe günleri kendilerine tahsis edilmesi istendi. Tahsis sonrası okulda ilk olarak öğrencilere konferans verildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TÜGVA’nın internet sitesinde eğitim içeriği şöyle anlatıldı:

“Sabah saatlerinden öğleye kadar dinimizin temel ilkelerinden 5 şartın ve Kuran-ı Kerim’in öğretildiği yaz okullarında, öğleden sonra gelişim çağındaki çocukların ihtiyaç duydukları bedensel aktiviteler yapıldı. 1500 eğitmenin desteğiyle 57 ilde düzenlenen yaz okullarımızın içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup, alanında uzman eğitimciler tarafından dersler verildi. Yaz okullarımızda sabahtan öğle saatlerine kadar, Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dini bilgiler üzerine dersler verildi.”

Mezunlar yasal girişim başlatıyor

Okulun TÜGVA’ya tahsisine karşı mezunlar yasal girişim başlatıyor. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nden yapılan açıklamada, “Laik ve demokratik eğitim sistemimize aykırı, okulumuzun kapısında adını taşıdığımız, sınıflarında ve ruhunda gururla yaşattığımız Atatürk ilke ve inkılaplarını hiçe sayan, tarihi boyunca Kuvayı Milliyecilerin, devrimcilerin yetiştiği bir ilim ve irfan yuvasında böylesi bir faaliyeti her ne şartta olursa olsun kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili yasal çerçeveler dahilinde tüm girişimler gerçekleştirilecektir” denildi.

 

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