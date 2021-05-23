129 kişinin yaşadığı köye yapılan 200 bin liralık halı saha yıkıldı

Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hasan Bulut, AKP Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın 129 kişinin yaşadığı köyüne 200 bin liralık halı saha yaptırdı. Belediye, tesisin yapımından 1 yıl geçmeden yıkım kararı alarak halı sahayı yıktı.

Hasan Bulut’un, yakın akrabalarını kurumda işe aldığı da iddia edildi. İyi Parti Giresun İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, 2015 yılından itibaren kentte görev yapan Hasan Bulut’un kurumu babasının çiftliği gibi yönettiğini ileri sürdü.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Eroğlu, kentte binlerce vatandaşın işsiz olduğunu söyleyerek, “Müdür Bey, kurumu babasının çiftliği gibi yönetiyor. Aile şirketine çevirdi koca kurumu. Kızı Aynur Bulut gençlik lideri. Damadı Fatih Güller şoför. Yeğeni Enes Bulut Bulancak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde işçi. Diğer yeğeni Büşra Yağmur sekreteri. Skandallar bunlarla bitmiyor. Kurumun ihaleleri doğrudan teminle hep aynı kişilere veriliyor” dedi.

"Tesisi sporcular değil kendisi kullandı"

Başkan Eroğlu, Müdür Hasan Bulut’un plansız ve projesiz yatırımlar yaparak devleti zarara uğrattığını vurgulayarak, “Geçen yıl belediye plajına sporcuların faydalanması için yaklaşık 200 bin lira harcayarak bir tesis yaptırdı. Ancak belediye müdürü tesis yapmaması için uyardı. Üzerinden bir yıl geçmeden belediye tesisi yerle bir etti. Zaten tesisi de sporcular değil kendisi kullandı. Plansız, programsız ödeneksiz yapılan tesis ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Ayrıca kurumun resmi plakalı aracıyla Giresunspor’un şampiyonluk konvoyuna katılmışlar” diye konuştu.

Tepki çeken atamalar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut’un kurum içinde kanunlara aykırı atamalara imza attığını ileri süren Başkan Abdülkadir Eroğlu, “Kurumda, kalorifer görevlisi aynı zamanda mevsimlik işçi olarak çalışan Hasan Temür’ü, tesis amiri olarak atayarak kanun ve yönetmelikleri hiçe saymıştır. Espiye ilçesinde görev yapan ve 40 öğrencisi bulunan başarılı karate antrenörü Tarık Yel'i, spor salonu dahi olmayan Şebinkarahisar ilçesine sürdü. Temizlik görevlisi olarak alınan bazı işçileri de masa başı işlere verdi” ifadelerini kullandı.