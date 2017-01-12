129 bin kişilik yeni ByLock listesi savcılığa gönderildi

Gülen cemaati üyelerinin şifreli yazışma programı olduğu öne sürülen ByLock listesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 129 bin kişilik liste bulunduğu belirtildi.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonrasında, devlete sızan pek çok 'FETÖ' üyesinin darbeden önceki süreçte kendi aralarında cep telefonu üzerinden haberleşmek amacıyla ByLock kullandıkları belirlenmişti.





İçerik kayıtları var





MİT’in ilk aşamada tespit ettiği iki ayrı ByLock kullanıcı listesiyle ilgili yaklaşık 50 bin kamu personeli hakkında adli soruşturmalar devam ediyor. MİT Aralık 2016’da yeni bir ByLock kullanıcısı listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yine kamu personelinden oluşan 129 bin kişinin yer aldığı yeni listeyle ilgili olarak Anayasal Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın görevlendirildiği öğrenildi.



İlk iki listede ByLock kullanıcısı kamu personelinin sadece sisteme giriş yapıp kimlerle mesajlaştığı bilgilerinin yer aldığı,

yeni gönderilen listede bu verilerin detaylandırıldığı da kaydedildi. Bu detaylandırmada ByLock kullanıcılarının içerik kayıtlarının da yer aldığı öğrenildi. Bu kayıtların incelenmesiyle birlikte sadece ByLock kullanıcısı olanlar değil, programı kullanmayan ancak FETÖ içinde yer alan kişiler de belirlenebilecek.



MİT’in yaptığı tespitlerde, 2014 Şubat ayını içine alacak biçimde geriye doğru tarama yapıldığı ve kullanıcılar arasındaki görüşme içeriklerinin elde edildiği ifade edildi. Bu süreçte elde edilen bilgilerin tasnif edilmesiyle, FETÖ’nün devlet içindeki yapılanma ve faaliyetlerinin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki gelişmeler hakkında bilgiler de ortaya çıkarılabilecek.



MİT, darbe girişimi öncesindeki dönemde FETÖ kapsamında yaptığı çalışmalarda Litvanya’daki bir servis sağlayıcı üzerinden ByLock kullanımını ortaya çıkarmıştı. Daha sonra başlatılan adli soruşturmalarda, ByLock kullanımı FETÖ üyesi olmanın kriterlerinden birisi olarak tanımlandı. İlk iki ByLock kullanıcısı listesinde yer alan kamu personeli haklarında açılan adli soruşturmalar çerçevesinde tutuklandı.