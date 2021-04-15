‘128 milyar dolar nerede?’ sorusu internette oyuna dönüştü

CHP'nin gündeme taşıdığı Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin sorulan soru internette '128milyardolar.net' adlı bir oyuna dönüştü.

İnternet sitesindeki seçenekler arasından ay çiçek yağından havalimanına kadar farklı harcamalar üzerinden 128 milyar dolara ulaşılmaya çalışılıyor. CHP’nin gündeme getirdiği “128 milyar nerede?” sorusu, bir internet sitesine de ilham verdi.

“128milyardolar.net” adlı internet sitesinde, ekmekten cep telefonuna, Koronavirüs aşısından hamburgere, ‘gemicikten’ eve, otoyoldan havalimanına kadar pek çok nesne kullanılarak 128 milyar dolar tutturulmaya çalışılıyor.



Sitede, “Merkez Bankası rezervleri gibi tüm hakları saklıdır” notu yer alıyor.

Sitede yer alan bazı ürünlerin fiyatı şu şekilde:



8 tane ekmek: 1 dolar

2 doz BioNTech aşısı: 50 dolar

20 kilo patates+20 kilo soğan: 10 dolar

Playstation 5: 1200 dolar

Altın musluk: 1500 dolar

Gemicik: 35 milyon dolar

Osmangazi Köprüsü: 1 milyar 200 milyon dolar

İstanbul Havalimanı: 12 milyar 250 milyon dolar

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