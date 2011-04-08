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128 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 14:23

-128 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - HSYK Birinci Dairesinin 128 hakim ve savcının görev yeri değişikliğine ilişkin adli yargı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSYK'nın kararnamesi ile yeni yerlerine atanan hakim ve savcıların isimleri şöyle:      ''İsmail Turgut Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı      Tayyip Ahmet Aydın Adalet Başmüfettişi Bakırköy Hakimliği      Turan Çolakkadı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı      Mithat Çubukçu Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Samsun Cumhuriyet Savcılığı      Hacı İbrahim Göktaş Bakanlık Tetkik Hakimi Eskişehir Hakimliği      Kenan Sağlam Bursu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kartal Cumhuriyet Savcılığı      Mustafa Adnan Abacıoğlu Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği      Remzi Başkaya Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Abdülkadir Güngören Adalet Başmüfettişi Kartal Cumhuriyet Savcılığı      Avni Çakıroğlu Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği      Ömer Faik Sazak Adalet Müfettişi Ankara Hakimliği      Burhan Çobanoğlu Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı      Mehmet Dalgalı Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Mustafa Yıldırım Antalya Cumhuriyet Savcısı Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı      Mustafa Yılmaz Turgut Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği      Mehmet Ercan Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği      Özcan Özsarıoğlu Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı      Soner Hamza Çetin Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı      Halil Kayahan Adalet Başmüfettişi Karşıyaka Hakimliği      Yüksel Elmas Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği      Ahmet Gökçınar Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığı      Mehmet Siyami Başok Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı      Musa Çatal Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına      Şenay Birol Yargıç Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı      Güzin Meltem Başok Kayseri Hakimi Beyoğlu Hakimliği      Sinan Kuş Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı      Fatma Feyza Şahin Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ankara Hakimliği      Yalçın Ezerçe Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Süleyman Ersöz İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Abdullah Bayır Mersin Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      İsmail Kırışık Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı      İzzet Sandal Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği      Gürmen İlhanoğlu Söke Cumhuriyet Başsavcısı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı      Ercan Altuncu Fatih Cumhuriyet Savcısı Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Mustafa Yabanoğlu Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı     Ekrem Bakır Ceza Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ankara İzmir Cumhuriyet Savcılığı     Muvaffak Meşe Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı      Necmi Apaydın Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği     Süleyman Bağrıyanık Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Adana Cumhuriyet Başsavcılığına     Bayazıt Aköz Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği     Ercan Şafak İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Ekrem Yiğit Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı      Mustafa Yıldırım Mersin Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Hüsnü Hakan Yağız Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı      Mustafa Güntin Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği      Ramazan Apaçık Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı     Harun Kodalak Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği     Doğan Kaya Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı     Uğur Yiğit Bakanlık Tetkik Hakimi Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı      İzzet Yeşilkaya Adalet Müfettişi Ankara Hakimliği     Fatih Tok Adalet Başmüfettişi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı     Ayhan Turhan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı      Metin Uslu Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı     Alper Türközmen Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı      Oğuz Yöntem Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Ali Güngör İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği     Namık Yılmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı     Bülent Bingöl Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı     Mehmet Ademoğlu Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı      Celal Avar Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Ali Rıza Karakan Adalet Başmüfettişi Sincan Cumhuriyet Savcılığı      Sefer İlker Alp HSYK Başmüfettişi Ankara Hakimliği      Ender Keskin Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Mustafa Küçük Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı      Atilla Aslan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Rize Cumhuriyet Başsavcılığı     Fevzi Büyüktümtürk Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı    Fikret Seçen İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği    Yılmaz Şenkal İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Neyzen Özcan Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı      Vedat Yılmaz Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği      Şenel Altınay Adalet Başmüfettişi Kayseri Hakimliği      Zekeriya Öz İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Tarık Gür Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı      Oğuz Aydın Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı      Kenan Koçer Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı      Tuncay Öztürk Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği      İsmet Özkorul Rize Cumhuriyet Başsavcısı Konya Cumhuriyet Savcılığı      Mehmet Çağlayan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kars Cumhuriyet Savcılığı      Ülkü Gök Güven Polatlı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Mehmet Şahin Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı      Abidin Bozkan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Aysel Helvacı Adana Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Cihad Koçak Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği      Alican Karakaş Adalet Müfettişi Sincan Cumhuriyet Savcılığı      Fadime Aydın Bitlis Hakimi Kırklareli Hakimliği      Mehmet Cebbar Ülgen Edirne Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği     Ercan Helvacı Adana Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Lütfi Dursun Bursa Cumhuriyet Savcısı Ünye Cumhuriyet Başsavcısı      Ayhan Akyürek Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği      Ramazan Solmaz Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı      Mehmet Güven Polatlı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Özkan Gültekin İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı      Cengiz Sarı Zonguldak Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Figen Apaçık Osmaniye Hakimi Erzurum Hakimliği      Hasan Can Erzincan Cumhuriyet Savcısı Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı      Müjgan Duran Hınıs Hakimi Bergama Hakimliği      Bekir Duran Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı      Metin Etil Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı      Erdal Demir Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı      Ayhan Önder Zile Cumhuriyet Başsavcısı Söke Cumhuriyet Başsavcılığı      Canan Önder Zile Hakimi Söke Hakimliği      İlhan Acar Ereğli (Zonguldak) Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Rukiye Karakaş Çankırı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Şuayip Arslan Aksaray Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Şahinder Gündüz Van Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Erdal Denizli Manavgat Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Metin Tancı Karamürsel Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      İbrahim Ay Mustafakemalpaşa Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Hakan Ceran Çorum Cumhuriyet Savcısı Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı      İsa Esen Ayaş Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Salih Baş Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı      Serdar Çelikel Batman Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Nalan Can Erzincan Hakimi Seydişehir Hakimliği      Ayhan Altun Çorlu Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Mustafa Demircan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Zile Cumhuriyet Başsavcılığı      Vedat Bozkurt Marmaris Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Ali Özdemir Alanya Cumhuriyet Savcısı Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı      Cihan Şahin Gerede Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Tuncer Kaya Boyabat Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Ramazan Esen Tavas Cumhuriyet Savcısı Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı      Ayşegül Arslantaş Kızıltepe Hakimi Gümüşhane Hakimliği      Mehmet Arslantaş Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı      Ömer Faruk Kurşun Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği      Şerife Şahin Emet Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği      Rahime Baş Tavşanlı Hakimi Hınıs Hakimliği      Yasemin Demircan Yüksekova Hakimi Zile Hakimliği      Necati Kayaközü Gemerek Cumhuriyet Savcısı Posof Cumhuriyet Savcılığı      Ahmet Takcı Salihli Cumhuriyet Savcısı Güdül Cumhuriyet Savcılığı. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atanan Metin Şentürk ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Sakarya Cumhuriyet Savcılığına atanan Osman Uludüz'ün atamaları iptal edildi.  Şentürk Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Uludüz de Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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