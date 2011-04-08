-128 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - HSYK Birinci Dairesinin 128 hakim ve savcının görev yeri değişikliğine ilişkin adli yargı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSYK'nın kararnamesi ile yeni yerlerine atanan hakim ve savcıların isimleri şöyle: ''İsmail Turgut Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tayyip Ahmet Aydın Adalet Başmüfettişi Bakırköy Hakimliği Turan Çolakkadı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mithat Çubukçu Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Samsun Cumhuriyet Savcılığı Hacı İbrahim Göktaş Bakanlık Tetkik Hakimi Eskişehir Hakimliği Kenan Sağlam Bursu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kartal Cumhuriyet Savcılığı Mustafa Adnan Abacıoğlu Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği Remzi Başkaya Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Abdülkadir Güngören Adalet Başmüfettişi Kartal Cumhuriyet Savcılığı Avni Çakıroğlu Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği Ömer Faik Sazak Adalet Müfettişi Ankara Hakimliği Burhan Çobanoğlu Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Dalgalı Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Mustafa Yıldırım Antalya Cumhuriyet Savcısı Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Yılmaz Turgut Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği Mehmet Ercan Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği Özcan Özsarıoğlu Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Soner Hamza Çetin Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Halil Kayahan Adalet Başmüfettişi Karşıyaka Hakimliği Yüksel Elmas Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği Ahmet Gökçınar Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Tuzla Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Siyami Başok Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı Musa Çatal Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına Şenay Birol Yargıç Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Güzin Meltem Başok Kayseri Hakimi Beyoğlu Hakimliği Sinan Kuş Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı Fatma Feyza Şahin Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ankara Hakimliği Yalçın Ezerçe Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Süleyman Ersöz İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Abdullah Bayır Mersin Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği İsmail Kırışık Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı İzzet Sandal Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği Gürmen İlhanoğlu Söke Cumhuriyet Başsavcısı Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Ercan Altuncu Fatih Cumhuriyet Savcısı Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Mustafa Yabanoğlu Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem Bakır Ceza Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Ankara İzmir Cumhuriyet Savcılığı Muvaffak Meşe Adalet Başmüfettişi İzmir Cumhuriyet Savcılığı Necmi Apaydın Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği Süleyman Bağrıyanık Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Adana Cumhuriyet Başsavcılığına Bayazıt Aköz Adalet Başmüfettişi Ankara Hakimliği Ercan Şafak İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Ekrem Yiğit Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Yıldırım Mersin Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Hüsnü Hakan Yağız Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Güntin Adalet Başmüfettişi İzmir Hakimliği Ramazan Apaçık Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Harun Kodalak Ankara Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Doğan Kaya Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uğur Yiğit Bakanlık Tetkik Hakimi Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı İzzet Yeşilkaya Adalet Müfettişi Ankara Hakimliği Fatih Tok Adalet Başmüfettişi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Ayhan Turhan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Uslu Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Alper Türközmen Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı Oğuz Yöntem Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Ali Güngör İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Namık Yılmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Bülent Bingöl Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Ademoğlu Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Celal Avar Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Ali Rıza Karakan Adalet Başmüfettişi Sincan Cumhuriyet Savcılığı Sefer İlker Alp HSYK Başmüfettişi Ankara Hakimliği Ender Keskin Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Mustafa Küçük Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Atilla Aslan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Rize Cumhuriyet Başsavcılığı Fevzi Büyüktümtürk Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Fikret Seçen İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Yılmaz Şenkal İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Neyzen Özcan Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Vedat Yılmaz Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği Şenel Altınay Adalet Başmüfettişi Kayseri Hakimliği Zekeriya Öz İstanbul Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Tarık Gür Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Oğuz Aydın Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Kenan Koçer Adalet Başmüfettişi Ankara Cumhuriyet Savcılığı Tuncay Öztürk Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği İsmet Özkorul Rize Cumhuriyet Başsavcısı Konya Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Çağlayan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kars Cumhuriyet Savcılığı Ülkü Gök Güven Polatlı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Mehmet Şahin Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Abidin Bozkan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Aysel Helvacı Adana Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Cihad Koçak Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği Alican Karakaş Adalet Müfettişi Sincan Cumhuriyet Savcılığı Fadime Aydın Bitlis Hakimi Kırklareli Hakimliği Mehmet Cebbar Ülgen Edirne Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Ercan Helvacı Adana Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Lütfi Dursun Bursa Cumhuriyet Savcısı Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Akyürek Adalet Başmüfettişi Sincan Hakimliği Ramazan Solmaz Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Mehmet Güven Polatlı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Özkan Gültekin İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Cengiz Sarı Zonguldak Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Figen Apaçık Osmaniye Hakimi Erzurum Hakimliği Hasan Can Erzincan Cumhuriyet Savcısı Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Müjgan Duran Hınıs Hakimi Bergama Hakimliği Bekir Duran Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Etil Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı Erdal Demir Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Ayhan Önder Zile Cumhuriyet Başsavcısı Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Önder Zile Hakimi Söke Hakimliği İlhan Acar Ereğli (Zonguldak) Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Rukiye Karakaş Çankırı Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Şuayip Arslan Aksaray Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Şahinder Gündüz Van Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Erdal Denizli Manavgat Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Metin Tancı Karamürsel Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği İbrahim Ay Mustafakemalpaşa Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Hakan Ceran Çorum Cumhuriyet Savcısı Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Esen Ayaş Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Salih Baş Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı Serdar Çelikel Batman Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Nalan Can Erzincan Hakimi Seydişehir Hakimliği Ayhan Altun Çorlu Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Mustafa Demircan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Zile Cumhuriyet Başsavcılığı Vedat Bozkurt Marmaris Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Ali Özdemir Alanya Cumhuriyet Savcısı Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Şahin Gerede Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Tuncer Kaya Boyabat Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Ramazan Esen Tavas Cumhuriyet Savcısı Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşegül Arslantaş Kızıltepe Hakimi Gümüşhane Hakimliği Mehmet Arslantaş Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Faruk Kurşun Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı Yargıtay Tetkik Hakimliği Şerife Şahin Emet Hakimi Yargıtay Tetkik Hakimliği Rahime Baş Tavşanlı Hakimi Hınıs Hakimliği Yasemin Demircan Yüksekova Hakimi Zile Hakimliği Necati Kayaközü Gemerek Cumhuriyet Savcısı Posof Cumhuriyet Savcılığı Ahmet Takcı Salihli Cumhuriyet Savcısı Güdül Cumhuriyet Savcılığı. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına atanan Metin Şentürk ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Sakarya Cumhuriyet Savcılığına atanan Osman Uludüz'ün atamaları iptal edildi. Şentürk Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Uludüz de Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atandı.