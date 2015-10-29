127 yazar, akademisyen ve gazeteciden ortak bildiri: Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin!

Hasan Cemal, Ceyda Karan, Bakın Oran, Temel İskit gibi isimlerin de bulunduğu 127 yazar, gazeteci, ve akademisyen İpek-Koza Grubu’na el konması ve medya üzerinde artan baskıları eleştiren bir metin yayımladı. Seçimlerin ardından Cumhuriyet, Taraf, Doğan Medya, Sözcü gibi muhalif gazetelere de el konacağı iddiasını taşıyan metinde “Erdoğan yönetimini 1 Kasım’da Türkiye’den temizlemeye söz veriyoruz. Yetti artık!” ifadeleri yer aldı. İmza metni şöyle:
“T. Erdoğan Rejimi, Gezi’den bu yana giriştiği bunca hukuksuzluğa ve mezalime ek olarak, şimdi de hiçbir yargılama olmadan, tek bir Sulh Ceza hakiminin imzasıyla İpek-Koza’ya ait şirketlere gaz bombası ve basınçlı su eşliğinde el koymuştur. Bu, korkunun ve çaresizliğin zorladığı, sonunda bedeli vatandaşın cebinden ödenecek bir çıldırma halidir. Bütün amaç, 17-25 Aralık rezaletini örtebilmek için tüm eleştirel kanalların ve gazetelerin fişini çekmektir.
10 Ekim Ankara saldırısını Türkiye’ye IŞİD değil PKK saldırısı olarak yutturmayı becerebilir de 1 Kasım seçimlerinde puanını artırırsa, 1 Kasım’dan sonra sıra diğer muhalefet odaklarına gelecektir.
Bu sıra resmen ilan da edilmiştir: Cumhuriyet, Taraf, Sözcü,ve Doğan Medya.
Anadolu insanı bunu “bugün sana yarın bana” diye bilir.
İktidar bağımlısı olmayan medyaya uygulanan bu gaspın ardından, seçimlere çeyrek kala söylenecek tek şu Anadolu deyişi kalmıştır:
“Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin”.
Erdoğan yönetimini 1 Kasım’da Türkiye’den temizlemeye söz veriyoruz. Yetti artık!”
İmzacılar
A. Hicri İzgören
Abut Can
Adil Okay
Adnan Chalma Kulhan
Ahmet Abakay
Ahmet Aykaç
Akın Birdal
Alev Er
Ali Akay
Ali Kılıç
Altan Açıkdilli
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Arasöz Sanat ve Politika Dergisi
Atilla Dirim
Attila Tuygan
Aysel Baytar Önsel
Ayşe Günaysu
Ayşegül Doğanay
Aziz Tunç
Babür Pınar
Baskın Oran
Betül Koca
Birgül Turan
Bora Kılıç
Bülent Tekin
Bülent Uluer
Büşra Ersanlı
Ceyda Karan
Demir Küçükaydın
Derya Yetişgen,
Doğan Özgüden
Eflan Topaloğlu
Elçin Arabacı
Elif Yıldırım
Emin Kaya
Emre Kocaoğlu
Emrullah Uslu
Ercan İpekçi
Ercan Kanar
Erdal Boyoğlu
Erdal Doğan
Ergun Kuzenk
Erkan Metin
Esra Çiftçi
Fahri Aral
Fatma Dikmen
Ferhan Umruk
Feyyaz Kerimo
Fikret Başkaya
Garbis Hatemo
Gençay Gürsoy
Gün Zileli
Güngör Şenkal
Hacı Orman
Haldun Açıközlü
Hanna Beth-Sawoce
Hasan Burgucuoğlu
Hasan Cemal
Hasan Kaya,
Hasan Oğuz,
Hurşit Kaşıkkırmaz
Hüseyin Alataş,
Hüseyin Habip Taşkın
Inci Tugsavul
İbrahim Seven
İhsan Yılmaz
İnan Gedik
Kadir Akın
Kadir Cangızbay
Kamil Aksoylu
Kayuş Çalıkman Gavrilof
Kazım Genç
Kemal Akkurt
Kenan Araz
Leyla Çelik
Mahmut Cantekin
Mahmut Konuk
Mehmet Demirok,
Mehmet Erkek,
Mehmet Ördekçi
Mehmet Özer
Mehmet Uluışık
Mehmet Yılmaz
Mehveş Evin
Melek Taylan Ulagay
Meral Saraç Seven
Metin Yoksu
Metin Gülbay
Murad Mıhçı
Murat Kuseyri
Murat Utkucu
Mustafa Yetişgen
Muzaffer Erdoğdu
N. Mehmet Güler
Nadya Uygun
Necati Abay
Necmettin Salaz
Nivart Bakırcıoğlu
Oktay Etiman
Osman Kuyumcu
Özcan Metin
Özcan Sapan
Pınar Ömeroğlu
Rabia Mine
Raffi A. Hermon
Ragıp Zarakolu
Ramazan Gezgin
Recep Maraşlı
Rıdvan Bilek,
Rustem Ayral
Sait Çetinoğlu
Salim Turgut
Sami Evren
Sarphan Uzunoğlu
Selcuk Gultasli
Selçuk Şahin Polat
Serdar Koçman
Sezai Sarıoğlu
Shabo Boyacı
Suzan Samancı
Şanar Yurdatapan
Temel İskit
Tuma Çelik
Türkan Balaban
Yalçın Ergündoğan
Yasin Yetigen,
Yavuz Baydar
Yusuf Haddadoğlu
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