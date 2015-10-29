127 yazar, akademisyen ve gazeteciden ortak bildiri: Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin!

Hasan Cemal, Ceyda Karan, Bakın Oran, Temel İskit gibi isimlerin de bulunduğu 127 yazar, gazeteci, ve akademisyen İpek-Koza Grubu’na el konması ve medya üzerinde artan baskıları eleştiren bir metin yayımladı. Seçimlerin ardından Cumhuriyet, Taraf, Doğan Medya, Sözcü gibi muhalif gazetelere de el konacağı iddiasını taşıyan metinde “Erdoğan yönetimini 1 Kasım’da Türkiye’den temizlemeye söz veriyoruz. Yetti artık!” ifadeleri yer aldı. İmza metni şöyle:

“T. Erdoğan Rejimi, Gezi’den bu yana giriştiği bunca hukuksuzluğa ve mezalime ek olarak, şimdi de hiçbir yargılama olmadan, tek bir Sulh Ceza hakiminin imzasıyla İpek-Koza’ya ait şirketlere gaz bombası ve basınçlı su eşliğinde el koymuştur. Bu, korkunun ve çaresizliğin zorladığı, sonunda bedeli vatandaşın cebinden ödenecek bir çıldırma halidir. Bütün amaç, 17-25 Aralık rezaletini örtebilmek için tüm eleştirel kanalların ve gazetelerin fişini çekmektir.

10 Ekim Ankara saldırısını Türkiye’ye IŞİD değil PKK saldırısı olarak yutturmayı becerebilir de 1 Kasım seçimlerinde puanını artırırsa, 1 Kasım’dan sonra sıra diğer muhalefet odaklarına gelecektir.

Bu sıra resmen ilan da edilmiştir: Cumhuriyet, Taraf, Sözcü,ve Doğan Medya.

Anadolu insanı bunu “bugün sana yarın bana” diye bilir.

İktidar bağımlısı olmayan medyaya uygulanan bu gaspın ardından, seçimlere çeyrek kala söylenecek tek şu Anadolu deyişi kalmıştır:

“Zulmün artsın ki sonun çabuk gelsin”.

Erdoğan yönetimini 1 Kasım’da Türkiye’den temizlemeye söz veriyoruz. Yetti artık!”

İmzacılar

A. Hicri İzgören

Abut Can

Adil Okay

Adnan Chalma Kulhan

Ahmet Abakay

Ahmet Aykaç

Akın Birdal

Alev Er

Ali Akay

Ali Kılıç

Altan Açıkdilli

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Arasöz Sanat ve Politika Dergisi

Atilla Dirim

Attila Tuygan

Aysel Baytar Önsel

Ayşe Günaysu

Ayşegül Doğanay

Aziz Tunç

Babür Pınar

Baskın Oran

Betül Koca

Birgül Turan

Bora Kılıç

Bülent Tekin

Bülent Uluer

Büşra Ersanlı

Ceyda Karan

Demir Küçükaydın

Derya Yetişgen,

Doğan Özgüden

Eflan Topaloğlu

Elçin Arabacı

Elif Yıldırım

Emin Kaya

Emre Kocaoğlu

Emrullah Uslu

Ercan İpekçi

Ercan Kanar

Erdal Boyoğlu

Erdal Doğan

Ergun Kuzenk

Erkan Metin

Esra Çiftçi

Fahri Aral

Fatma Dikmen

Ferhan Umruk

Feyyaz Kerimo

Fikret Başkaya

Garbis Hatemo

Gençay Gürsoy

Gün Zileli

Güngör Şenkal

Hacı Orman

Haldun Açıközlü

Hanna Beth-Sawoce

Hasan Burgucuoğlu

Hasan Cemal

Hasan Kaya,

Hasan Oğuz,

Hurşit Kaşıkkırmaz

Hüseyin Alataş,

Hüseyin Habip Taşkın

Inci Tugsavul

İbrahim Seven

İhsan Yılmaz

İnan Gedik

Kadir Akın

Kadir Cangızbay

Kamil Aksoylu

Kayuş Çalıkman Gavrilof

Kazım Genç

Kemal Akkurt

Kenan Araz

Leyla Çelik

Mahmut Cantekin

Mahmut Konuk

Mehmet Demirok,

Mehmet Erkek,

Mehmet Ördekçi

Mehmet Özer

Mehmet Uluışık

Mehmet Yılmaz

Mehveş Evin

Melek Taylan Ulagay

Meral Saraç Seven

Metin Yoksu

Metin Gülbay

Murad Mıhçı

Murat Kuseyri

Murat Utkucu

Mustafa Yetişgen

Muzaffer Erdoğdu

N. Mehmet Güler

Nadya Uygun

Necati Abay

Necmettin Salaz

Nivart Bakırcıoğlu

Oktay Etiman

Osman Kuyumcu

Özcan Metin

Özcan Sapan

Pınar Ömeroğlu

Rabia Mine

Raffi A. Hermon

Ragıp Zarakolu

Ramazan Gezgin

Recep Maraşlı

Rıdvan Bilek,

Rustem Ayral

Sait Çetinoğlu

Salim Turgut

Sami Evren

Sarphan Uzunoğlu

Selcuk Gultasli

Selçuk Şahin Polat

Serdar Koçman

Sezai Sarıoğlu

Shabo Boyacı

Suzan Samancı

Şanar Yurdatapan

Temel İskit

Tuma Çelik

Türkan Balaban

Yalçın Ergündoğan

Yasin Yetigen,

Yavuz Baydar

Yusuf Haddadoğlu

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