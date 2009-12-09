T24 - Romanlara, filmlere konu olan efsane Orient Expres treni kuruluşunun 126’ncı yılında kaldırılıyor.





Strasbourg-Viyana arasında sefer yapan ve ayda bir kez Venedik’e kadar uzanan tren son seferini yapacak ve emekliye ayrılacak. Hızlı trenler ve ucuz uçak seferleri, Şark Eksperisi’nin sonunu getirdi. Orient Ekspres’in yaratıcısı Georges Nagelmackers Amerika’da gördüğü konforlu, yataklı, restoranlı trenleri Avrupa’da sefere koymak istemiş ve o dönemde tüm imparatorlukların güzergahından geçebilecek, Batı’yı Doğu’ya bağlayacak Orient Ekspresi yaratmıştı.



Paris’ten kalkan Orient Ekspres Viyana, Budapeşte, Bükreş, Belgrat, Sofya yolu ile son durağı olan İstanbul’a ilk seferini 4 Ekim 1883’te gerçekleştirdi. Genelde prenslerin, yazarların, Paris sosyetesinin, maceraperestlerinin yolculuk yapmak istediği tren ayrıca “Belle Epoque” veya “Beautiful Era”nın (Güzel Çağ) da simgesi olmuş, bu trenle yolculuk yapmayan ayıplanır hale gelmişti.



1. Dünya Savaşının patlak vermesiyle seferden kaldırılmış, tekrar başladığında yataklı vagonlarda yer bulmak karaborsaya düşmüştü. 2. Dünya Savaşı sırasında ise ajanların, casusların komplo kurma veya suikast planı mekanı haline gelen Şark Ekspresi sonra sevgililerin, yeni evlilerin aşk ve balayı yuvası olmuştu. Önümüzdeki hafta son seferini yapacak trenin vagonlarının 125 yıl uğradığı belli başlı kentlerin garlarında süs olarak yerini alacak.



Romanlara konu oldu



Orient Expres çok sayıda romana ve filme de konu oldu. Agatha Christie’nın romanı “Orient Ekspreste Cinayet”, Graham Greene’in “İstanbul Treni” kitabı satış rekorları kırdı.



