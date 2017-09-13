125 öğrenci kulübünden ağaç katliamına tepki: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir!

ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında, ODTÜ ormanından geçirilmesi planlanan otoyol projesi nedeniyle anlaşma sağlanmasının ardından ODTÜ ormanına onlarca iş makinesi ve polisle girilerek, binlerce aracın kesilmesine 125 öğrenci kulübü imzaladıkları bildiri ile tepki gösterdi.

“Ne sermayenin, ne rektörün, ODTÜ bizimdir!” başlıklı bildiride ağaç katliamının üniversitelerin tatil olduğu ve okulda neredeyse öğrenci bulunmadığı döneme denk getirildiğine vurgu yapıldı.

“ODTÜ’yü ranta kurban etme projesidir. Bu anlaşmadan en çok etkilenecek olanların fikrini almayı dahi gerek görmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü’nün işbirliğinin sonucu, ODTÜ ormanı lehine kazançlı olduğu havası yaratılan bir mail aracılığı ile öğrencilere duyuruldu” ifadelerinin yer aldığı bildiride “ODTÜ’nün arazisinin 'Kamu yararına' denilerek talan edilmesine, Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ ormanının yok edilip yerine yol projeleri gibi çeşitli saldırılarla ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz!” denildi.

TIKLAYIN - ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün tam metni

125 öğrenci kulübü tarafından imzalanan bildiri şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ODTÜ’ye yapılması planlanan iki yeni yola dair anlaşıldığı açıklamasının ardından iş makineleri, beraberinde onlarca polis aracıyla birlikte ODTÜ ormanına girdi. Binlerce ağacı kesip yüzlerce kamyonla yangından mal kaçırırcasına kaçırdılar. Daha önceki yol projesinde olduğu gibi okulun kapalı olduğu bir dönemde yangından mal kaçırırcasına başlayan ekolojik katliama dair üniversite yönetimi de bir açıklamada bulunmadı.

ODTÜ öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve emekçilerinin dahil edilmediği bir sürecin sonunda rektörün altına imzasını attığı bu proje özetle ODTÜ’yü ranta kurban etme projesidir. Bu anlaşmadan en çok etkilenecek olanların fikrini almayı dahi gerek görmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü’nün işbirliğinin sonucu, ODTÜ ormanı lehine kazançlı olduğu havası yaratılan bir mail aracılığı ile öğrencilere duyuruldu. Söz konusu anlaşma sağlandıktan kısa bir süre sonra bir çevik ordusu eşliğinde iş makineleri planlanan İncek yolunda çalışmalara başladı. Bu çalışmanın başlangıcının kasıtlı bir şekilde okulda doğru düzgün öğrenci bulunmadığı bir zaman denk getirilmek istendiği gayet açıktır.

ODTÜ’nün arazisinin “Kamu yararına” denilerek talan edilmesine, Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ ormanının yok edilip yerine yol projeleri gibi çeşitli saldırılarla ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz! ODTÜ’nn bugün sosyal ve kültürel olanaklar açısından birçok eksiği varken bu saldırı üniversite gençliğinin geleceğine dönük bir saldırıdır. Yozlaşmış bir demagojiyle bu meselenin halka ODTÜ karalaması ile birlikte empoze edilmesi ve ODTÜ yönetiminin uzlaşmacı tavrı tarih tarafından unutulmayacak gerçeklerin üstü yalan ve riyakârlıkla örtülemeyecektir. ODTÜ Öğrencileri olarak; ranta, talana ve yağmaya karşı cevabımızı ODTÜ’nün değerlerini, doğayı, bilimi ve insanlığı savunmak için mücadele ederek vereceğiz.”

İmzacılar

Ankara Üniversitesi – Çeviri topluluğu

Ankara Üniversitesi – Basın baykuşları topluluğu

Ankara Üniversitesi – Sosyalist düşünce topluluğu

Ankara Üniversitesi – Toplumcu eğitimciler topluluğu

Atılım Üniversitesi İlerici fikir topluluğu

Atılım Üniversitesi Sinema topluluğu

Bilkent Diplomasi Topluluğu

Bilkent Sosyalist Düşünce Topluluğu

Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

Commune de Cinema

Devrimci Öğrenci Birliği

Dev Güç

Dicle Üniversitesi Kolektif Tiyatro Topluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşke Dergisi

Doğanın Çocukları

Emek Gençliği

Evrim Ağacı

Genç Sen

Genç – İMO (İnşaat Mühendisleri Odası)

Hacettepe Üniversitesi Demokrat Sosyal Hizmet Öğrenciler Platformu

Hacettepe Üniversitesi – Kitap topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Sinema ve video topluluğu

Hacettepe Üniversitesi – Bilim Kültür Sanat Topluluğu imzacı

Hacettepe Üniversitesi Alevi Kültürü Araştırma Topluluğu

İstanbul Üniversitesi Şiir Topluluğu

İstanbul Üniversitesi – Özgür Düşünce ve Hukuk Kulübü

İstanbul Üniversitesi Bilim Kazanı

İstanbul Üniversitesi İktisada Çıkış

İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Kulübü

İstanbul Üniversitesi – Çeviri Gazetesi Topluluğu

İstanbul Üniversitesi – Toplum Bilimleri Kulübü

İstanbul Üniversitesi – Toplumcu Hukukçular Kulübü

İstanbul Üniversitesi – Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü

İstanbul Üniversitesi – Sinema ve Basın Araştırmaları Kulübü

İstanbul Üniversitesi – Fikir ve Felsefe Kulübü

İTÜ Kadın Araştırmaları Kulübü

İTÜ İş Güvenliği Kulübü

İTÜ Perspektif Dergisi

İTÜ Diyalektik Kulübü

Kampüs Cadıları

Marksist Fikir Toplulukları Federasyonu

Marmara Üniversitesi Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Topluluğu

MSGSÜ Kampüs Sinema Kulübü

MSGSÜ Flu Baykuş

Nar Kadın Dayanışması

ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu

ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu

ODTÜ Alevi Kültürü Araştırma Topluluğu

ODTÜ Arkeoloji Topluluğu

ODTÜ Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu

ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu

ODTÜ Buz Hokeyi Kadın Takımı

ODTÜ Buz Hokeyi Erkek Takımı

ODTÜ Capoeira Topluluğu

ODTÜ Caz Topluluğu

ODTÜ Çağdaş Dans Topluluğu

ODTÜ Çevre Topluluğu

ODTÜ – Çöpsüz ODTÜ İnisiyatifi

ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu

ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu

ODTÜ Doğa Araştırmaları Topluluğu

ODTÜ Edebiyat Topluluğu

ODTÜ Ekonomi Topluluğu

ODTÜ – Engelsiz ODTÜ Topluluğu

ODTÜ Espor Topluluğu

ODTÜ Es es

ODTÜ Eskrim Takımı

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu

ODTÜ Eğitim Topluluğu

ODTÜ Felsefe Topluluğu

ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği

ODTÜ Fikir Kulüpleri Federasyonu

ODTÜ Gastronomi Topluluğu

ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu

ODTÜ HDK Kadın Meclisi

ODTÜ HDK Meclisi

ODTÜ IFT

ODTÜ İletişim Topluluğu

ODTÜ İzci Topluluğu

ODTÜ Jonglörler Topluluğu

ODTÜ Jeogenç

ODTÜ Jeoloji Topluluğu

ODTÜ Kadın Dayanışması

ODTÜ Kaldıraç

ODTÜ Kimya Topluluğu

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu

ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması

ODTÜ Malzeme Bilimleri Topluluğu

ODTÜ Matematik Topluluğu

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Temsilciliği

ODTÜ Mimarlık Topluluğu

ODTÜ Muhalefet

ODTÜ Münazara Topluluğu

ODTÜ Müzik Toplulukları

ODTÜ Oyuncuları

ODTÜ Öğrenci Kolektifi

ODTÜ Radyo Topluluğu

ODTÜ Robot Topluluğu

ODTÜ Sinema Topluluğu

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu

ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu

ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü

ODTÜ Sosyoloji Topluluğu

ODTÜ Sualtı Topluluğu

ODTÜ Tarih Topluluğu

ODTÜ Tasarım Topluluğu

ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu

ODTÜ Üniversiteli Kadın Kolektifi

ODTÜ Verimlilik Topluluğu

ODTÜ Yapı Topluluğu

ODTÜ Quidditch Topluluğu

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu

Sur Yıkımına Hayır Platformu

Özgürlükçü Gençlik Derneği

Özgür Genç Kadın

Tersine Dünya Okulu

Yaşar Üniversitesi Fikir Sanat Topluluğu

Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları