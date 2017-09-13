125 öğrenci kulübünden ağaç katliamına tepki: Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir!

ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında, ODTÜ ormanından geçirilmesi planlanan otoyol projesi nedeniyle anlaşma sağlanmasının ardından ODTÜ ormanına onlarca iş makinesi ve polisle girilerek, binlerce aracın kesilmesine 125 öğrenci kulübü imzaladıkları bildiri ile tepki gösterdi.
“Ne sermayenin, ne rektörün, ODTÜ bizimdir!” başlıklı bildiride ağaç katliamının üniversitelerin tatil olduğu ve okulda neredeyse öğrenci bulunmadığı döneme denk getirildiğine vurgu yapıldı.
“ODTÜ’yü ranta kurban etme projesidir. Bu anlaşmadan en çok etkilenecek olanların fikrini almayı dahi gerek görmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü’nün işbirliğinin sonucu, ODTÜ ormanı lehine kazançlı olduğu havası yaratılan bir mail aracılığı ile öğrencilere duyuruldu” ifadelerinin yer aldığı bildiride “ODTÜ’nün arazisinin 'Kamu yararına' denilerek talan edilmesine, Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ ormanının yok edilip yerine yol projeleri gibi çeşitli saldırılarla ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz!” denildi.
TIKLAYIN - ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün tam metni
125 öğrenci kulübü tarafından imzalanan bildiri şöyle:
“Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ODTÜ’ye yapılması planlanan iki yeni yola dair anlaşıldığı açıklamasının ardından iş makineleri, beraberinde onlarca polis aracıyla birlikte ODTÜ ormanına girdi. Binlerce ağacı kesip yüzlerce kamyonla yangından mal kaçırırcasına kaçırdılar. Daha önceki yol projesinde olduğu gibi okulun kapalı olduğu bir dönemde yangından mal kaçırırcasına başlayan ekolojik katliama dair üniversite yönetimi de bir açıklamada bulunmadı.
ODTÜ öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve emekçilerinin dahil edilmediği bir sürecin sonunda rektörün altına imzasını attığı bu proje özetle ODTÜ’yü ranta kurban etme projesidir. Bu anlaşmadan en çok etkilenecek olanların fikrini almayı dahi gerek görmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü’nün işbirliğinin sonucu, ODTÜ ormanı lehine kazançlı olduğu havası yaratılan bir mail aracılığı ile öğrencilere duyuruldu. Söz konusu anlaşma sağlandıktan kısa bir süre sonra bir çevik ordusu eşliğinde iş makineleri planlanan İncek yolunda çalışmalara başladı. Bu çalışmanın başlangıcının kasıtlı bir şekilde okulda doğru düzgün öğrenci bulunmadığı bir zaman denk getirilmek istendiği gayet açıktır.
ODTÜ’nün arazisinin “Kamu yararına” denilerek talan edilmesine, Ankara’nın akciğeri olan ODTÜ ormanının yok edilip yerine yol projeleri gibi çeşitli saldırılarla ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz! ODTÜ’nn bugün sosyal ve kültürel olanaklar açısından birçok eksiği varken bu saldırı üniversite gençliğinin geleceğine dönük bir saldırıdır. Yozlaşmış bir demagojiyle bu meselenin halka ODTÜ karalaması ile birlikte empoze edilmesi ve ODTÜ yönetiminin uzlaşmacı tavrı tarih tarafından unutulmayacak gerçeklerin üstü yalan ve riyakârlıkla örtülemeyecektir. ODTÜ Öğrencileri olarak; ranta, talana ve yağmaya karşı cevabımızı ODTÜ’nün değerlerini, doğayı, bilimi ve insanlığı savunmak için mücadele ederek vereceğiz.”
İmzacılar
Ankara Üniversitesi – Çeviri topluluğu
Ankara Üniversitesi – Basın baykuşları topluluğu
Ankara Üniversitesi – Sosyalist düşünce topluluğu
Ankara Üniversitesi – Toplumcu eğitimciler topluluğu
Atılım Üniversitesi İlerici fikir topluluğu
Atılım Üniversitesi Sinema topluluğu
Bilkent Diplomasi Topluluğu
Bilkent Sosyalist Düşünce Topluluğu
Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü
Commune de Cinema
Devrimci Öğrenci Birliği
Dev Güç
Dicle Üniversitesi Kolektif Tiyatro Topluluğu
Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşke Dergisi
Doğanın Çocukları
Emek Gençliği
Evrim Ağacı
Genç Sen
Genç – İMO (İnşaat Mühendisleri Odası)
Hacettepe Üniversitesi Demokrat Sosyal Hizmet Öğrenciler Platformu
Hacettepe Üniversitesi – Kitap topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Sinema ve video topluluğu
Hacettepe Üniversitesi – Bilim Kültür Sanat Topluluğu imzacı
Hacettepe Üniversitesi Alevi Kültürü Araştırma Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Şiir Topluluğu
İstanbul Üniversitesi – Özgür Düşünce ve Hukuk Kulübü
İstanbul Üniversitesi Bilim Kazanı
İstanbul Üniversitesi İktisada Çıkış
İstanbul Üniversitesi – Sosyal Bilimler Kulübü
İstanbul Üniversitesi – Çeviri Gazetesi Topluluğu
İstanbul Üniversitesi – Toplum Bilimleri Kulübü
İstanbul Üniversitesi – Toplumcu Hukukçular Kulübü
İstanbul Üniversitesi – Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Kulübü
İstanbul Üniversitesi – Sinema ve Basın Araştırmaları Kulübü
İstanbul Üniversitesi – Fikir ve Felsefe Kulübü
İTÜ Kadın Araştırmaları Kulübü
İTÜ İş Güvenliği Kulübü
İTÜ Perspektif Dergisi
İTÜ Diyalektik Kulübü
Kampüs Cadıları
Marksist Fikir Toplulukları Federasyonu
Marmara Üniversitesi Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Topluluğu
MSGSÜ Kampüs Sinema Kulübü
MSGSÜ Flu Baykuş
Nar Kadın Dayanışması
ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu
ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu
ODTÜ Alevi Kültürü Araştırma Topluluğu
ODTÜ Arkeoloji Topluluğu
ODTÜ Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu
ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu
ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu
ODTÜ Buz Hokeyi Kadın Takımı
ODTÜ Buz Hokeyi Erkek Takımı
ODTÜ Capoeira Topluluğu
ODTÜ Caz Topluluğu
ODTÜ Çağdaş Dans Topluluğu
ODTÜ Çevre Topluluğu
ODTÜ – Çöpsüz ODTÜ İnisiyatifi
ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu
ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu
ODTÜ Doğa Araştırmaları Topluluğu
ODTÜ Edebiyat Topluluğu
ODTÜ Ekonomi Topluluğu
ODTÜ – Engelsiz ODTÜ Topluluğu
ODTÜ Espor Topluluğu
ODTÜ Es es
ODTÜ Eskrim Takımı
ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu
ODTÜ Eğitim Topluluğu
ODTÜ Felsefe Topluluğu
ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği
ODTÜ Fikir Kulüpleri Federasyonu
ODTÜ Gastronomi Topluluğu
ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu
ODTÜ HDK Kadın Meclisi
ODTÜ HDK Meclisi
ODTÜ IFT
ODTÜ İletişim Topluluğu
ODTÜ İzci Topluluğu
ODTÜ Jonglörler Topluluğu
ODTÜ Jeogenç
ODTÜ Jeoloji Topluluğu
ODTÜ Kadın Dayanışması
ODTÜ Kaldıraç
ODTÜ Kimya Topluluğu
ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu
ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu
ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması
ODTÜ Malzeme Bilimleri Topluluğu
ODTÜ Matematik Topluluğu
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Temsilciliği
ODTÜ Mimarlık Topluluğu
ODTÜ Muhalefet
ODTÜ Münazara Topluluğu
ODTÜ Müzik Toplulukları
ODTÜ Oyuncuları
ODTÜ Öğrenci Kolektifi
ODTÜ Radyo Topluluğu
ODTÜ Robot Topluluğu
ODTÜ Sinema Topluluğu
ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu
ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu
ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü
ODTÜ Sosyoloji Topluluğu
ODTÜ Sualtı Topluluğu
ODTÜ Tarih Topluluğu
ODTÜ Tasarım Topluluğu
ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu
ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu
ODTÜ Üniversiteli Kadın Kolektifi
ODTÜ Verimlilik Topluluğu
ODTÜ Yapı Topluluğu
ODTÜ Quidditch Topluluğu
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
Sur Yıkımına Hayır Platformu
Özgürlükçü Gençlik Derneği
Özgür Genç Kadın
Tersine Dünya Okulu
Yaşar Üniversitesi Fikir Sanat Topluluğu
Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları