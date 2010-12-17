-125 MİLYON YILLIK DİNOZOR FOSİLİ SALT LAKE CİTY (A.A) - 17.12.2010 - ABD'nin Utah eyaletinde 125 milyon yıllık yırtıcı türde dinozor fosili bulundu. Yetkililer, "geminiraptor suarezarum" türündeki dinozorun Salt Lake City'nin 290 kilometre güneydoğusunda, Green River yakınında bulunduğunu bildirdi. Kuzey Amerika'da bugüne kadar bulunan dinozor fosillerinin büyük bölümünün 72-75 milyon yıl öncesine ait, yeni bulunan dinozor fosilinin ise 125 milyon yıllık olduğuna dikkat çekildi. Bölgede bu yıl 8 yeni dinozor fosili bulunmuştu.