T24 LogoT24 Logo
Dünya

125 MİLYON YILLIK DİNOZOR FOSİLİ SALT LAKE CİTY (A.A)

17 Aralık 2010 10:53

-125 MİLYON YILLIK DİNOZOR FOSİLİ  SALT LAKE CİTY (A.A) - 17.12.2010 - ABD'nin Utah eyaletinde 125 milyon yıllık yırtıcı türde dinozor fosili bulundu. Yetkililer, "geminiraptor suarezarum" türündeki dinozorun Salt Lake City'nin 290 kilometre güneydoğusunda, Green River yakınında bulunduğunu bildirdi. Kuzey Amerika'da bugüne kadar bulunan dinozor fosillerinin büyük bölümünün 72-75 milyon yıl öncesine ait, yeni bulunan dinozor fosilinin ise 125 milyon yıllık olduğuna dikkat çekildi. Bölgede bu yıl 8 yeni dinozor fosili bulunmuştu.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24