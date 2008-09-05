125 milyar dolara ihtiyacımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Kazakistan daki "Enerji Forumu"nda, Ceyhan terminalinin, Kerkük, Bakü ve Samsun’dan getirilecek petrolü ikame edebilecek ve dünya pazarlarına sevk edebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Güler, "Ceyhan 2012 yılında çok önemli bir enerji merkezi haline dönüşecektir. Doğu Akdeniz’de çok önemli bir petrol yükleme terminali olacak" dedi. Kazakistan Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanı Sauat Minbayev, 2008’de 70 milyon ton petrol üretimi gerçekleştirdiklerini, petrol rezervlerinin ise 12 milyar ton olduğunu kaydetti.

BTC Ham Petrol Boru Hattına olan taahhütlerini yerine getireceklerini anlatan Minbayev, hattın bir bölümüne ilk aşamada 23 milyon ton, daha sonra genişletme çalışmalarının ardından da 38.6 milyon ton petrol verileceğini bildirdi.