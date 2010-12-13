125 bin çocuk okuyamıyor!

T24 - AKP’nin eğitime bütçeden yüksek oranda pay ayrıldığı ve okullaşma oranlarındaki artışa ilişkin çizdiği olumlu tabloya karşın yaklaşık 125 bin çocuğun okuldan uzak olduğu ortaya çıktı.

CHP Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, zorunlu eğitim çağındaki 6-14 yaş arası ilköğretime devam etmeyen çocukların 2009’da 187 bin 432, bu yıl ise 124 bin 830 olduğunu açıkladı. Çubukçu bu öğrencilerin 43 bin 971’inin kız, 80 bin 838’inin ise erkek öğrencilerden oluştuğu bilgisini verdi. İlköğretime kayıtlı olduğu halde devam etmeyen öğrencilerin nedenlerini de inceleyen Bakanlık, bunları “Adres kaydıyla ilgili sıkıntılar”, “Çalıştırılan çocuklar”, “Engellilik hali”, “Ekonomik, sosyal boyut” olarak sıraladı.

Yanıtta, çalıştırılan çocukların, sokakta, tarlada, sanayide ve evde çalıştırıldığı bilgisine de yer verildi. Yanıtta, “Aile çocuğun yaşı küçük diye kayıt yaptırmıyor, çocukların eğitim giderleri karşılanamıyor, yerleşim biriminde ilköğretim okulunun bulunmaması okula devam etmemeyi etkiliyor” itirafında da bulunuldu.

Öğrencilerin okula geri döndürülmeleri için çalışmalar yapıldığını ifade eden Çubukçu, bu kapsamda üniversiteler ile görüşüldüğü ve bir çalıştay yapıldığını da anımsattı. Çocuklarını okula göndermeyen velilere para cezası da kesildiğini ifade eden Çubukçu, 2007-2008 öğretim yılında 5 bin 571 öğrenci için 2.1 milyon TL ve 2008-2009 öğretim yılında da 889 öğrenci için 559 bin 449 lira ceza uygulandığını söyledi. 2009’da çocuğunu okula göndermeyen 187 bin aile olmasına karşın sadece 889 öğrenci için ceza kesilmesi de Bakanlığın öğrenci takibini yeterince yapmadığını ortaya koydu. Çubukçu, “cezaların ardından çocukların okula dönüşleri ile ilgili bir araştırma yapılmadığını” söyledi.



Güneydoğu ilk sırada

Soru önergesinde bölgelere göre okula gitmeyen öğrencilerin dağılımları da verildi. 12 istatistiki bölgeden Adıyaman, Batman, Diyarbakır gibi illerin içerisinde olduğu bölgede 34 bin 898, Hakkâri, Malatya, Muş gibi illerin bulunduğu bölgede 23 bin 636, Adana, Antalya ve Hatay’ın bulunduğu bölgede de 12 bin öğrencinin okula gönderilmediği belirtildi. İstanbul’da 6 bini kız 16 bin 106 öğrencinin okula gönderilmediği de tespit edildi. Ankara, Karaman, Konya’da ise 5 bin 434 çocuk okula devam etmiyor.

