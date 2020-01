124 yıllık Ziraat Bankası'nın ismi değişiyor

124 yıllık Ziraat Bankası'nın ismi ve logosu değişiyor. İlk öneriler arasında ZRT Bank, Z Bank, TCZ Bank bulunuyor.



Kuruluşunun 124’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Ziraat Bankası’nın ismi değişiyor. 1888 yılında kurulan ve Cumhuriyet tarihinden de eski kurumlardan biri olan Ziraat Bankası’nın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ‘çağın gereklerine ayak uydurmak’ amacıyla Ziraat Bankası’nın ismi ve logosunu değiştireceklerini açıkladı.

Vatan'ın haberine göre Aydın, “Bankanın ismini ve logosunu değiştirmek için bir çalışma yaptırıyoruz. Dışardan da hizmet alacağız. Ziraat Bankası’nın ismi uzun. Yurtdışında her yerde farklı kullanılıyor. Başka bazı bankalar gibi, dünyanın her yerinde aynı şekilde ve kolaylıkla kullanılacak bir isim ve logoya geçeceğiz” diye konuştu.

TBMM KİT (Kamu İktisadi Kuruluşları) Komisyonu’nda Ziraat Bankası’nın 2009-2010 dönemi hesaplarına ilişkin önceki gün gerçekleşen görüşmelerde banka faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Genel Müdür Hüseyin Aydın, bankanın 2011 yılında geniş kapsamlı bir değişim ve dönüşüm projesi başlattığını belirterek, önümüzdeki döneme ilişkin aldıkları kararlarla ilgili bilgi verdi. Aydın bu kapsamda bankanın yurtdışında faaliyetlerini geliştirerek sürdüreceğini vurguladı. Yurtdışında banka isminin kullanılmasında bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Aydın, “Bazı yerlerde Bank of Ziraat, bazı yerlerde farklı oluyor” dedi. Aydın, Ziraat’ın ‘dünya çapında bir banka’ olması amacına uygun olarak, ismini ve logosunu değiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına ilişkin Hüseyin Aydın, şöyle konuştu: “Bankanın ismini ve logosunu değiştiriyoruz. Bunun için bir çalışma da başlattık. Dışardan bununla ilgili hizmet de alacağız. Ziraat Bankası’nın ismi uzun. Üstelik yurtdışında gerek açtığımız şubelerde, gerek diğer girişimlerimizde her yerde farklı kullanılıyor. Örneğin bir ülkede Bank of Ziraat, başka bir ülkede başka türlü. Bunu istemiyoruz. Bazı bankalar gibi dünyanın her yerinde kolaylıkla kullanılacak bir isim ve logoya geçeceğiz. Örneğin HSBC. HSBC, her yerde aynı. Ziraat Bankası da böyle olacak.”



İlk öneriler ZRT ve Z Bank



Hüseyin Aydın’ın bu sözleri üzerine milletvekillerinin kendi aralarında bazı isim önerileri telaffuz ettikleri duyulurken, gelen öneriler arasında ‘ZRT Bank’, ‘Z Bank’, ‘TCZ Bank’ yer aldı. Banka yöneticileri bu önerileri gülümseyerek karşıladılar.