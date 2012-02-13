12.4 milyar dolarlık gizemli para nereden geldi?

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre cari açık 2011'i 77.09 milyar dolarla tamamladı.

En çok dikkat çeken verilerden biri net hata noksan kalemi oldu. 2011 yılının tamamında 12 milyar 461 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.

Net hata noksan kalemindeki bu tutar bir önceki yıl 2 milyar 733 milyon dolar düzeyindeydi. Kaynağı belirsiz para tutarı bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

12.4 milyar dolarlık para girişi cari açığın finansmanında önemli kalemlerden birini oluşturdu.

Net hata noksan kaleminde Ocak'ta 1 milyar 457 milyon dolar, Şubat'ta 793 milyon dolar, Mart'ta 474 milyon dolar, Mayıs'ta 3 milyar 712 milyon dolar, Hazrian'da 1 milyar 973 milyon dolar, Temmuz'da 1 milyar 521 milyon dolar, Eylül'de 1 milyar 109 milyon dolar, Ekim'de 1 milyar 185 milyon dolar, Kasım'da 920 milyon dolar para girişi yaşandı. Nisan'da 288, Ağustos'ta 381, Aralık'ta da 14 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Para fazlalığı nasıl oluştu?

Net hata noksan kalemindeki fazlalık nereden kaynaklandı? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu ihtimalleri ntvmsnbc için değerlendirdi:

- Turizm gelileri tahminen yazılıyor. Burada bir tahmin hatası olabilir. Bu durum bakanlığın da dikkatini çekiyor.

- Bavul ticareti etkili olmuş olabilir. Bavul ticareti rakamı da Merkez Bankası'nın tahmini. Buradaki hata olasılğı güçlü.

- Kurların yükseldiği dönemde yastık altından döviz çıkıyor. Kur artışıyla vatandaşların nakde dönmeleri etkili olabilir. Sisteme girdği anda görülmeyen işlem geliri olarak yazılıyor. Para Irak'tan mı geldi, yastık altından mı çıktı bunu ayırmak kolay değil.

- İthalatla ilgili ödemeler firmaların yurtdışı bağlantısıyla yapılıyor. İthalat faturalarının şirketlerin dışarıdaki ortaklıkların tarafından ödenmesi etkili olabilir.

- Yazım hataları olabilir ama bu düşük ihtimal.

Kaynağı belirsiz döviz hareketleri

Herhangi bir yere yazılamayan döviz hareketleri net hata noksan kaleminde yer alıyor. Kaynağı bilinmeyen döviz girişleri bu kalemi artı yapıyor.