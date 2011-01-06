-123 SAAT DANS İLE REKORLAR KİTABINDA KOÇİ (A.A) - 06.01.2011 - Hindistan'da bir kadın 123 saat dans ederek Guinnness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Kalamandalam Hemaletha adlı 37 yaşındaki kadın, geleneksel güney Hindistan dansı Mohiniyattam'ı 123 saat 15 dakika icra etti. Hemaletha rekoru, günde 10 saat dans ederek ve formunu korumak için 45 kilometre koşarak kırdı. Mohiniyattam, kadınlar tarafından yapılan solo bir dans. Hemaletha, "bu yerel dansın hak ettiği yere gelmesi için" rekor kırmaya çalıştığını söyledi.