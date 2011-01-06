T24 LogoT24 Logo
Dünya

123 SAAT DANS İLE REKORLAR KİTABINDA KOÇİ (A.A)

06 Ocak 2011 21:03

-123 SAAT DANS İLE REKORLAR KİTABINDA KOÇİ (A.A) - 06.01.2011 - Hindistan'da bir kadın 123 saat dans ederek Guinnness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Kalamandalam Hemaletha adlı 37 yaşındaki kadın, geleneksel güney Hindistan dansı Mohiniyattam'ı 123 saat 15 dakika icra etti. Hemaletha rekoru, günde 10 saat dans ederek ve formunu korumak için 45 kilometre koşarak kırdı. Mohiniyattam, kadınlar tarafından yapılan solo bir dans. Hemaletha, "bu yerel dansın hak ettiği yere gelmesi için" rekor kırmaya çalıştığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24