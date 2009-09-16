123 helikopter tercihi ekim ayında yapılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri' nin ihtiyaçları başta olmak üzere genel hedefli 123 helikopter alım ihalesi ekim ayında sonuçlanacak.



Agusta Westland Başkan Yardımcısı Ugo Rossini ihaleyi kazanmaları halinde Türkiye'yi 16 milyar dolarlık bir helikopter pazarının en büyük oyuncusu yapacaklarını belirtiyor.



Zaman gazetesinin haberine göre, Rossini, Türkiye'ye önerdikleri TUHP149 model helikopterden önümüzdeki 20 yılda 8 bin adet üretileceğini ifade ediyor. Helikopterdeki en hassas teknolojilerin ortak üretileceğine dikkat çekerken, "Misyon bilgisayarı da Aselsan'la birlikte üretilecek. Hepsinden önemlisi kaynak kodları da her iki tarafa açık olacak. Amerikalılar bunu yapamaz." diyor. Rossini ayrıca, TUHP 149'un Türkiye'deki tesislerde üretilip test edileceğini belirtiyor. Ugo Rossini, TUHP149 programının hem TAI'nin, hem de başta Aselsan, TEI, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk havacılık ve uzay sanayiinden pek çok başka şirketin yeni teknoloji geliştirme ve üretme sürecine daha etkin katılımı sağlayacağını söylüyor. Rossini ayrıca, Agusta Westland'ın teklifini TAI ile yüzde 50 eşit ortaklık üzerine kurduğunu kaydediyor.



Türkiye' nin sınırsız ihracat hakkına sahip olacağını belirten Rossini, "Türkiye, kendi ihtiyacı olan 109 tane helikopteri ürettikten sonra bu helikopteri istediği üçüncü ülkeye, istediği şartlarda satabilir" diyor. Agusta Westland'ın TAI ile birlikte geliştirdiği taarruz helikopteri T129 ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Ugo Rossini, "Terörle mücadelenin taarruz kısmında T129 ana taşıyıcı olmaya aday." ifadelerini kullanıyor.



Sikorsky: Türkiye 25 yılda 8 milyar dolarlık parça satar



Sikorsky Başkan Yardımcısı Stephen Estill, ihaleyi kazanmaları halinde Türkiye'nin Sikorsky'den alacağı her bir Blackhawk için, şirketin TAI'ye ihraç etmek üzere bir helikopter siparişi vereceğini söylüyor.



Türk savunma sanayiinin 25 yıl içinde Blackhawk satışları, parça imalatı ve sağlanacak hizmetlerden 8 milyar dolar gelir elde edeceğini vurgulayan Estill, helikopterlerin Türkiye'de Sikorsky ile ortak üretileceğini kaydediyor. Tüm dünyaya satılacak bu Blackhawk'ların üzerinde, Türkiye'de üretildiğine dair bilgi yer alacağını dile getiren Estill ayrıca, anlaşma imzalandığı anda TAI'ye 1 milyar dolarlık helikopter parçası siparişi vereceklerini dile getiriyor.



Sikorsky'nin önümüzdeki 5 yıl için 12 milyar dolarlık sipariş aldığını anlatan Estill, "Bu helikopterleri üretmek için yardıma ihtiyacımız var. Ve altyapısını hazırlamış olan Türkiye'den daha iyi gidebilecek bir yerimiz yok." diyor. Estill, Türkiye'ye en son teknoloji ürünü olan T- 70 modelini teklif ettiklerini söylüyor. Bu modeli 'Türk Blackhawk'ı' olarak adlandıran Estill, Türkiye'de üretilecek helikopterlerin Sikorsky adı altında tüm dünyaya ihraç edileceğini dile getiriyor. Projenin ortalarına doğru işçiliğin yüzde 90' ının Türkiye'de yapılacağını belirten Estill, ABD' den gelen parçaların zaman içinde azaltılacağını vaat ediyor. Stratejik hammaddelerin ise ABD' den gelmeye devam edeceğini belirtiyor. Estill' e göre eğitim için yabancı pilotlar Türkiye' ye gelecek, parçalar Türkiye' de tamir edilecek.



Hangi kuvvet kaç tane alacak?



Jandarma Genel Komutanlığı 30

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20

Emniyet Genel Müdürlüğü 20

Orman Genel Müdürlüğü 20

Özel Kuvvetler Komutanlığı 11

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 6

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6

Sahil Güvenlik Komutanlığı 6

Genelkurmay Elektronik Sistemler 2

Başbakanlık 2



