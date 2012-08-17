'Kadıköy Kartal metrosuyla birlikte 1227 minibüs trafikten çekilecek'

Kadıköy-Kartal Metrosu'nun açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Yaklaşık 7 yıllık bir süreç oldu. 3.1 milyar liralık finansmanla, 22 km uzunluğundaki hattı tamamlıyoruz. Bu hatta 2.5 dakikada bir araç hareket etmesiyle farklı bir zenginlik geliyor. Bu süre zamanla daha da kısalacak. 90 saniyede bir Kadıköy'den Kartal'a araç hareket edecek. Anadolu Yakası'ndaki ilk metro hattının teknolojik altyapısı devrim niteliğinde. Trenlerde makinist olmayacak. Kumanda merkezindeki operatör mouse hareketiyle trenleri yönlendirecek.

Kişi başına yıllık 15 güne yakın zaman tasarrufunu bu hatla sağlamış oluyoruz. Bu hatla birlikte İstanbul'a yıllık 1 milyar 153 milyonluk tasarrufu kazandırmış olacağız. Bu hat yapılmasaydı her yıl 32 otobüsün devreye alınması gerekiyordu. İlk yılda 572 otobüsün, 1227 minibüsün trafikten çekilmesini bekliyoruz ki bu da trafikte çok büyük rahatlamaya yol açacak.

İstanbul'a günde giren motorlu taşıt sayısı 450. Trafikte ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu tamir-bakımlar yapılmayıp da bir bedeli olursa o zaman bunu neyle izah edeceğiz? Bütün bu süre boyunca yazılı ve görsel medya kimisi sağdan, kimisi soldan vurdu. Dert aslında AK Parti iktidarını nasıl yıpratırız. Köprüdeki bakım çalışmalarını süratle bitireceğiz. Bu çalışmayı yapmak için en uygun mevsim seçildi.

Rıhtım Caddesi yayalara açılıyor

Rıhtım Caddesi Haldun Taner'den itibaren trafiğe kapatılacak, yayalara açılacak. Eski otobüs duraklarının olduğu yeri yayalara açıyoruz. Kadıköy'e 60 bin metrekare büyüklüğünde bir meydanı kazandırmış oluyoruz."

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük yatırımı

Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olan 22 kilometrelik Kadıköy-Kartal mertosu, Kadıköy-Kartal arasındaki ulaşım süresini 32 dakikaya düşürecek. Günde 700 bin kişinin seyahat edeceği Anadolu yakasının ilk metrosu, 16 istasyondan oluşuyor.İstasyonlar; Kadıköy, Ayrılıkçeşme, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane/Adliye, Soğanlık, Kartal'da bulunuyor.

144 vagon alınan hatta kullanılacak tüm araçlar, sürücüsüz kullanım özeliğine sahip. Bu sayede geceleri parklanma, tamir-bakım atölyesine intikal gibi operasyonlar, kontrol merkezindeki bir operatör vasıtasıyla ve sürücüsüz olarak yapılabilecek. Bu durum, hem işletme ekonomisine hem de hareket kabiliyetine fayda sağlayacak.

Isıtma, soğutma ve havalandırma gibi özelliklere de sahip olan vagonlar, araç içi ve dışı, kapalı devre kamera sistemiyle izlenecek. Vagonlardaki Dinamik Yol Haritası ile yolculara, aracın hangi istasyona doğru gittiği, hangi istasyonları geride bıraktığı ve diğer ulaşım sistemlerine aktarma noktaları hakkında bilgi verilecek.

Kadıköy-Kartal metro hattında kullanılacak vagonlar arasında birbirine geçiş imkanı sağlayan ara geçiş yolları ve her araçta yolcuları bilgilendirmek ve reklam amaçlı kullanılmak üzere 8 adet yolcu bilgilendirme ekranı (LCD ekran) bulunacak.

Maliyeti 1,6 milyar dolar olan hattın Kaynarca'ya kadar uzatılması ile hat uzunluğu 24,5 kilometreye ulaşacak, maliyet 1,9 milyar dolar olacak.

2013 yılında Marmaray'ın, Yenikapı'da metro, metrobüs, tramvay, deniz otobüsü ile buluşması ve Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nün tamamlanmasıyla tam entegrasyon gerçekleşecek. Böylece İstanbul'un her yerine dakikalar sürecek yolculuk başlayacak.

Tam entegrasyonla 2013 yılında Kartal-Topkapı 55 dakika, Kartal-Atatürk Havalimanı 81 dakika, Üsküdar-Yenikapı 9 dakika, Başakşehir- Üsküdar 54 dakika, Üsküdar-Atatürk Havalimanı 45 dakika, Taksim-Atatürk Havalimanı 43,5 dakika, Kartal-4. Levent 66 dakika, Yenikapı- Hacıosman 33 dakika olacak.