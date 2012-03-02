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Spor

122 yıllık futbol kulübü iflas etti

Kulübün başkanı İranlı iş adamı Majid Pişyar, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “iflas kararını üzülerek” aldığını belirtti.

02 Mart 2012 23:54

 

T24 - Cenevre kentinin takımı Servette, 10 takımın mücadele ettiği İsviçre birinci liginde bu yıl Neuchatel Xamax'dan sonra iflas eden ikinci futbol kulübü oldu.
 
Cenevre yetkilileri ve iş adamlarının takıma desteğinin beklentilerinin altında kaldığını kaydeden Pişyar, “Takımın başarısı için tüm tarafları davet ettim. Üzgünüm ancak çok azı bize destek verdi” dedi.
 
Kulübü 2008 yılında alan Pişyar, “Servette için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Servette takımının 1,7 milyon ve 3 milyon İsviçre frankı (1,8-3,3 milyon dolar) borcu bulunduğu tahmin ediliyor.
 
Bu sezon maçlarını tamamlayıp tamamlamayacağı bilinmeyen Servette, 2005 yılında da iflasını açıklamıştı.
 
1890 yılında kurulan Servette, sonuncusu 1999 yılında olmak üzere 17 kez lig şampiyonluğunu ve 7 kez İsviçre Kupası'nı kazanmıştı. Servette takımında bir dönem İsviçreli Philippe Senderos, Türk asıllı Kubilay Türkyılmaz, Alman Karl-Heinz Rummenigge ve Fransız Christian Karembeu gibi tanınmış futbolcular top koşturmuştu. Bu yıl Ocak ayında iflas eden Neuchatel Xamax takımı da birinci ligden düşmüştü.
 
Neuchatel Xamax'ın Çeçen sahibi Bulat Chagaev, yolsuzluk ve kötü finans yönetimi suçlamalarından yargılanıyor.
 

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