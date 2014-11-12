12.11.2014 - Alman basınından özetler

Die Welt gazetesi son günlerde yeniden tırmanan İsrail-Filistin gerginliğini yorumlarken,

şiddetin artmasından her iki tarafın yöneticilerini sorumlu tutuyor.

"Bir şiddet dalgası ile İntifada arasındaki en önemli fark, birincisinin geçici diğerinin ise

kalıcı bir olağanüstü durum olduğudur. Bölgede son yıllarda var olan sükunet, pragmatik

Filistinlilere barışçıl yollarla bir devlet kurabilecekleri umudu verilmesi ve aşırılık yanlısı

militanların terörle ilerleme sağlama umudunun yok edilmesi ile sağlandı. Filistinli

savaşçıların gözlerinde yanan ateş sönmüştü. Şimdi ise Batı Şeria’da gezenler yine

çakmak çakmak gözler görüyorlar. Bunun vebali her iki tarafın yöneticilerine aittir.

Sonuç olarak Kutsal Topraklar’ın zor zamanların arefesinde olduğu endişesini taşıyoruz.

Bu zaman sona erince, ikinci İntifadan sonra olduğumuz noktaya geleceğiz yine. Tek

fark, bu kez daha fazla mezar kazılmış olacak."

Frankfurter Rundschau gazetesi ise Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne ev

sahipliği yapan Çin‘in artan öneminini irdeliyor:

"Çin kendini dünya için bir çalışma atölyesi olarak görüyor. Gerçekten de bu ülke

sadece nefes kesen ekonomik büyümesi ile değil farklı noktaları ile de irdelenmeye

değer. Avrupa için Çin zorlu bir konu olmaya devam ediyor. Sadece tarihsel ve kültürel

açıdan bu denli değişik ve anlaşılması zor göründüğü için değil. Tam tersine Çin, bu

farklılıkları giderek daha cesur şekilde ön plana çıkarıyor, ama diğer yanda Batı'nın

damgasını vurduğu 'hukuk devleti' ya da 'demokrasi'‘ gibi kavramlardan vazgeçmiyor.

Lisans ve siyasi bağlamda yaşanan yanlış anlamaları Çin bilerek gidermemekte. Batı

şunu bilmeli ki, Çin Batılı ülkeler ile aynı kavramları kullanırken aynı şeyleri söylemiyor."

Aynı konuyu işleyen Saarbrücker Zeitung gazetesi de Çin’in sadece halkına değil tüm

dünyaya kendini bir model olarak sunmaya başladığını savunuyor:

"Çin hükümeti, sadece kendi halkına pembelere bürünmüş bir ‚Çin Rüyası‘

sunmakla

kalmadı, şimdi de dünyaya kendisinin refah motoru olduğu bir ‚Asya-Pasifik Rüyası’

göstermek istiyor. Pekin hem kendini sevdirmeye çalışıyor, hem de sarmalıyor. Bu

sarılmaya karşılık vermek istemeyenler ise Çin'in kaslarını sert bir şekilde hissediyorlar.

Ülke neredeyse tüm komşuları ile toprak sorunu yaşıyor. Filipinler ile görüş ayrılığı

yaşandığında savaş gemileri yola koyuluyor. Japonya’ya doğru savaş uçakları

havalanıyor. Büyüklüğü ve şanı ile içeride milliyetçiliği tetiklediği için etrafındaki

devletleri tahrik ediyor, onları korkutuyor."

Lüksemburg’da bulunan Avrupa Adalet Divanı’nın, Almanya’da yaşayan ve işsiz olduğu

için bu ülkede sosyal yardım almak isteyen bir Romanya vatandaşının sözkonusu

talebini geri çevirmesi ile ilgili kararı, Alman basınında geniş yankı buluyor. Münchner

Merkur gazetesi karardan memnun:

"Avrupa cömert bir yer ancak eceline susamış ya da tamamen delirmiş değil. Avrupa

Adalet Divanı da, Almanya’da yaşayan ve pek çalışma heveslisi olmadığı anlaşılan bir

Rumen kadının sosyal yardım talebini reddederek, sevindirici bir açıklıkla bunu ifade

etti. Öyle görünüyor ki Lüksemburglu hakimler alınacak her türlü farklı bir kararın Avrupa

Birliği’ni kökten değiştireceğini ve Avrupa karşıtlarının saldırıları karşısında savunmasız

bırakacağını gördüler. İş yeri seçimi serbestliği, sosyal yardım alınacak yerin seçiminin

serbestliği demek değildir. Mahkeme böylece Avrupa Birliği içindeki göç ile ilgili olarak

serbest dolaşım ilkesinin yanına bir ilke daha koymuş oldu. Umalım ki Almanya bu karar

ile Avrupa’nın sosyal yardım dairesi olma kaderinden kurtulmuş olsun. Geriye sadece

Almanya Sosyal Mahkemeleri’nin, Avrupa Adalet Divanı ile paralel kararlar vermesi

kalıyor."

