121 general ve amirale atama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kuvvet komutanlıklarında yapılan görev değişiklikleri kararları yayımlandı. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 74, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 22 olmak üzere toplamda 121 general ve amiralin yeni görev yeri belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığında ataması yapılan isimler arasında 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir konuşmasını alkışladığı gerekçesiyle CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin hedefi haline gelen ve apolet sökme polemiğinin odağı olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel yer aldı. Yüksek Askeri Şura kararları ile orgeneralliğe terfi eden Temel, bulunduğu göreve yeniden atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasına önemli rol üstlendiği belirtilen Genelkurmay GNPP Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi.