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Dünya

1.20'lik deniz anası

İngiltere'nin Kuzey Devon bölgesinde sahile vuran bu canlı deniz anası değil adeta bir deniz canavarı.

12 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'nin Kuzey Devon bölgesinde sahile vuran bu canlı deniz anası değil adeta bir deniz canavarı.

Uzunluğu yaklaşık 1.20 m olan bu canlı bir deniz anası türü Aurelia aurita.

Plajda bir kadın tarafından fark edilen dev deniz anası, fotoğrafçı Peter Stapleton tarafından fotoğraflandı.

Deniz anasının tam olarak bulunduğu yeri gizleyen Stapleton, bu deniz anası türünün insan cildi ile temasında ciddi zararlar verebileceğini belirtti.

Kadının kendisine gelip çok büyük bir deniz anası gördüğünü haber verdiğini ve kendisinin de gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Stapleton, "Bugüne kadar böylesini hiç görmedim, hatta bölgedeki insanlar da bu kadar büyük bir deniz anası daha önce hiç görmemiş" dedi.

Kemikleri ve beyni olmayan deniz analarının renkli gövdelerinin yüzde 95'ini su oluşturuyor ve genellikle 30 cm'lik büyüklüğe ulaşıyorlar.

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