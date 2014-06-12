12.06.2014 - Alman basınından özetler



Landeszeitung gazetesinde, terör tehlikesinin Avrupa'ya sıçrama olasılığına dikkat çekiliyor:

“Terör örgütü IŞİD hızla ilerliyor. Batı'da buna rağmen hüküm süren vurdumduymazlık başımızı derde sokacak. Zira Bush yönetiminin Irak'ta fiyaskoyla sonuçlanan, kendi deyimiyle 'Haçlı seferi'nin, acı sonuçlarını biz metropollerimizde göreceğiz. Bir ay önce Brüksel'deki Yahudi müzesinde IŞİD'in yetiştirdiği bir Fransız cihatçının kanlı terör saldırısıyla öfke kusması gibi. Ancak Batı'yı zora sokan sadece ülkelerine geri dönen yerli cihatçılar değil. Suriye ve Irak'ta savaşan binlerce Çeçen de Türkiye'yi ve Batı'yı hedef alabilir, özellikle de cihadı Kafkasya'ya yeniden taşıyamayacaklarını anlarlarsa.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da da aynı konuda bir yorum dikkati çekiyor:

“Suriye'deki savaşın yalnızca yerel boyutlarda kalacağına her kim inanmış ise IŞİD militanlarının Musul'u ve Irak'ın kuzeyindeki diğer şehirleri ele geçirmesi ona iyi bir ders veriyor. Bin Ladin'in El Kaide ile başaramadığını Iraklı Ebubekir El Bağdadi başarıyor: Bizim güvenliğimizi de tehdit edecek bir terör devleti kurmak. Afganistan'da olduğundan çok daha fazla sayıda silahlı cihadçı bu örgüt için savaşıyor. Yeni olansa, aralarında bir gün ülkelerine geri dönecek olan binlerce Avrupalı teröristin bulunması. Bir başka yenilik, bu ‘İslam devleti'nin, ülkeler arasındaki sınırları tanımaması. Örgütün bu hızlı yayılmayı koruma karşılığı aldığı haraçlarla finanse ettiği biliniyordu. Maliki hükümeti buna karşı hiçbir önlem almadı.”

Neue Osnabrücker Zeitung'da ise Irak'ta bir iç savaş çıkabileceği yorumu yapılıyor:

“Başbakan Nuri El Maliki, açıklamalarını hayata geçirir ve halkı direniş için silahlandırırsa, açık bir iç savaş tehlikesi doğar. Hükümet zayıf ve bunda El Maliki'nin de sorumluluğu var. Şu ana kadar sadece Şiileri esas alan bir mezhep politikası yürüttü ve Irak'ta ulusal birlik sağlamaya çalışmaktansa, Irak toplumundaki uçurumları daha da derinleştirdi. Batı'nın IŞİD konusundaki bağırıp çağırmaları ise oldukça geç duyulmaya başladı. Teröristlerin güçlü bir şekilde Suriye savaşına dahil oldukları uzun zamandır biliniyor. Terör tehdidi, bölgesel değil, sınır tanımıyor. IŞİD bir süre önce El Kaide ile bağlarını koparmıştı. Kendi ayakları üzerinde durabilecek güce sahip. Bu dünya için yeterli bir uyarı olmalı.”

Ostsee Zeitung'da da Irak'taki iç savaş tehlikesinin büyüdüğüne dikkat çekiliyor:

“Irak hiç olmadığı kadar derin bir kaosa sürükleniyor. IŞİD militanlarının ülkenin merkezinde kontrolü ele geçirmesi, merkezi yönetimin güçsüzlüğünü ortaya seriyor. Yalnızca kuzeydeki Kürtler siyasi ve askeri bakımdan bir güç olmayı başardı. IŞİD'le birlikte, yeni ve çok tehlikeli bir oyuncunun Irak'ın stratejik satranç masasına oturmuş olması bir tesadüf değil. Görülen o ki, Suudi Arabistan ve Katar gibi muhafazakar Körfez ülkelerinin mali desteğiyle, Suriye savaşında Esad birlikleri tarafından köşeye sıkıştırılmış ve bir dönemin cihadçı kardeş cephesi El Nusra'dan dışlanmış olan IŞİD teröristleri şimdi Irak'a yoğunlaşıyor. Uzun dönemli başarı sağlama ihtimalleri yok denecek kadar az da olsa, bir iç savaş ihtimali çok büyük. Özellikle de Kürt peşmergelerin, Kürtlerin hak iddia ettiği petrol bölgeleri Musul ve Kerkük'e koruma amaçlı müdahalesi durumunda. Bu, ülkenin güneyinde Şiilerin ayrılma isteğini güçlendirir ve Sünnileri yeni bir çaresizlik savaşının eşiğine getirir. Irak Balkanlaşır, ve yabancı güçler için olgun bir meyveye dönüşür.”