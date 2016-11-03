1200'ün üzerinde Jandarma personeli görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 1218 kişinin görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında görevden almaların 'FETÖ/PYD soruşturması kapsamında olduğu ifade ediliyor.

Görevden alınanların 419'u subay, 604'ü astsubay ve 36'sı da uzman çavuş veya erbaş.

Görevden alınan 9 kişininse Jandarma Genel Komutanlığında memur olarak çalıştığı ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 110 binin üzerinde kamu personeli açığa alındı ya da görevlerine son verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlarken, gelecek yıl 60 bin yeni personelin kamuda istihdam edileceğini söyledi.

Yeni istihdamların ağırlıklı olarak Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde olacağını ifade eden Müezzinoğlu, "Bundan sonraki süreçle ilgili bu millete bela olabilecek, tuzak kurabilecek başta FETÖ'nün mensupları olmak üzere millete ve devlete hizmetle ilgili sorumluluk taşıyan hiç kimse, milletin ve devletin hiçbir kurumunda barınamayacak" dedi.