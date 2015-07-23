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120 yıllık videolar Youtube'da

Associated Press ve British Movietone'un gerçekleştirdiği ortak projede 550 bini aşkın video iki Youtube kanalına yüklendi

23 Temmuz 2015 00:38

Associated Press ve British Movietone'un gerçekleştirdiği ortak projede 1895 yılından günümüze kadar tarihi değer taşıyan bir milyondan fazla dakikayı kapsayan 550 bini aşkın video iki Youtube kanalına yüklendi.

Associated Press (AP) haber ajansından yapılan açıklamada söz konusu Youtube kanallarının görsel bir ansiklopedi olarak kullanılabileceği ifade edilirken videoların "modern tarihin en dikkat çeken anlarına özel bir bakış" olduğu belirtildi.

Koleksyonda dünya tarihinde iz bırakmış olay ve kişilere ait tarihi videolar dikkat çekiyor. Bu videoların arasında ünlü komedyen Charlie Chaplin'in balayından, İtalyan diktatör Mussolini'nin "barış mesajına" kadar pek çok ilginç an bulunuyor.

Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammed Ali gibi ünlü simaların yanı sıra Pearl Harbour'ın bombalanması, Tiannanmen Katliamı'nın simge fotoğraflarından biri olan 'meçhul asi' fotoğrafının da görüntüsü mevcut.

Associated Press'in uluslararası arşiv direktörü Alwyn Lindsey konuyla ilgili yaptığı açıklamada "AP'nin, British Movietone koleksiyonu ile birleştirdiği arşiv görüntüleri tarihimizi şekillendiren kişiler ve olaylar arasında inanılmaz bir görsel sehayat imkanı yaratıyor" diye konuştu.

Videolara ulaşmak için tıklayın

 

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