'120 saatlik zararımız var' diyen şirket tuvalet molalarını 6 dakikayla sınırladı

ABD’de Chicago merkezli musluk üretim şirketi WaterSaver Faucet, üretimde sıkıntı olmaması için çalışanlarının ihtiyaç molalarını sadece 6 dakika ile sınırlandırdı.

Durum, Ulusal İş İlişkileri Birliği’ne yapılan şikayetler sonrasında ortaya çıktı.Şirketin, ihtiyaç izinlerini uzatan 19 kişiye de disiplin cezası verdiği belirtildi. Şirket aynı zamanda gün içinde hiç tuvalete gitmeyen çalışanlarına günde 1 dolardan ayda 20 dolara denk gelen hediye kartı da veriyor.

WaterSaver'ın CEO’su Steve Kersten, olması gereken ihtiyaç molalarının haricinde tuvalet molalarını uzatan işçiler nedeniyle Mayıs ayında 120 saatlik üretim kaybı olduğunu belirtti.