120 milyon Euro'luk teklife ret

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 4 Temmuz'da Cristiano Ronaldo için 120 milyon euro öneren PSG'nin teklifini reddetti.

Ortadoğu'nun ünlü gazetesi Rotana, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 4 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldiği Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Ronaldo için 120 milyon euroluk teklifini geri çevirdiğini öne sürdü.

Al-Khelaifi'nin Real'de o dönem yeni teknik direktör Rafa Benitez'in Gareth Bale'ı milli takım kampında ziyaret edip Cristiano Ronaldo'yu es geçmesini değerlendirmeye çalıştı.

İddialara göre, Al Khelaifi, bağlantı kurduğu ve Real Madrid'de mutsuz olduğu öne sürülen Cristiano Ronaldo'yu Paris Saint Germain'e transfer olması ikna etmeye çalıştı.

'Ya 1 milyar Euro verin...'

Bu konuda başarılı olsa da, Real Madrid Başkanı Florentino Perez resti çekti: "Ya Cristiano Ronaldo'nun serbest kalma bedeli olan 1 milyar euroyu ödersiniz ya da bu transfer hiçbir zaman gerçekleşmez."

Rotana gazetesi, Paris Saint Germain'in ret yanıtı almasına karşın geçen sezon Real Madrid'de 54 karşılaşmada 61 gol kaydeden ve İspanyol kulübünde 2009'dan bu yana 300 maçta 313 gol atan Cristiano Ronaldo'nun peşini bırakmayacağını da iddia etti.