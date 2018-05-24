120 LİRA İÇİN 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ YARALADILAR

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan kişi bir süre sonra parasını istemek için döndü. Olumsuz yanıt alan kişi ağabeyi ve arkadaşlarını da alıp geri geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay 9 Nisan\'da Başakşehir\'deki Çevre Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H. 2 günlük yövmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü. Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan\'ı öldüren Abdulhalim el Hıleyf ile Hüseyin\'i yaralayan Abdulhalim H\'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Keşif yaptırmaları

-Zanlıların emniyetten çıkışları

-Recep Arslan\'ın fotoğrafı

-Detaylar