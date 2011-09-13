-120 Kiloda Rıza Kayaalp finalde İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda, milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde Kazak rakibini mağlup ederek, finale yükseldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp, Tunuslu Radhouane Chebbi ve Bulgar Ivan Stoyanov Ivanov'u 2-0'lık skorlarla yendikten sonra çeyrek finalde Macar Mihaly Deak Bardos ile karşılaştı. Kayaalp, bu maçı da 2-0 (4-0, 1-0) kazanarak yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'na ismini yazdıran Kayaalp, yarı finalde Kazak Nurmakhan Tinaliyev'in rakibi oldu. Kayaalp, Kazak rakibi karşısında da aldığı 2-0'lık (5-3, 1-0) galibiyetle finale adını yazdırdı.