120 bin kadını korumak için sadece 30 e-kelepçe tahsis edilmiş!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya’da kadına yönelik şiddet uygulayanlara mahkeme kararıyla elektronik kelepçe takılıyor. Yılda 120 bin kadın “erkek şiddeti”ne maruz kalırken, Adalet Bakanlığı'nın yalnızca 30 e-Kelepçe tahsis ettiği öğrenildi. Bu kelepçelerden 28’inin halen kullanılığı kaydedilirken, şu an elde sadece 2 e-kelepçe bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de bir yılda yaklaşık 120 bin kadın erkek şiddetine maruz kalıyor. İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 2015’te imzalanan protokol kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Ankara ve İzmir’de elektronik kelepçe uygulamasına başlandı. İki yıl içinde yapılan çalışmalar sonunda elektronik kelepçe uygulaması yapılan kent sayısı 6’ya çıkartıldı.

30 kişiye takılabiliyor

Ancak, üç bakanlık arasında yapılan protokolle takılmaya başlanan elektronik kelepçeler için belli sayıda kontenjan ayrıldığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın, kadına yönelik koruyucu yöntemlerden olan elektronik kelepçenin yılda 30 kişiye takılmasına onay verdiği öğrenildi. İstanbul ve Bursa’da şu ana kadar kimseye e-kelepçe takılmadığı belirtildi.

2 yılda 60 işi

Elektronik kelepçe uygulamasıyla şu anda 4 ilde 28 kişi takip altında tutuluyor. 6 aylık takip süreleri dolduğu zaman kelepçeler çıkarılarak, başka vakalardaki şüphelilere mahkeme kararıyla takılıyor. Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre 2 yıllık zaman zarfında 6 ilde şiddet uygulayan 60 kişiye elektronik kelepçe takıldı.

2018 yılında uygulamanın yaygınlaştırılması için Adalet Bakanlığı’na daha fazla kelepçe tahsisi için başvuruda bulunulacağı bildirildi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan diğer koruma yöntemleri arasında kimlik değiştirme, kadın sığınma evleri, evden uzaklaştırma, yakın ve uzak koruma tahsisi önlemleri de bulunuyor. Şiddet mağduru 120 bin kadından 70 bininin sadece yakın ve uzak koruma olarak tabir edilen yöntemlerle korunduğu, 300’ünün kimliğini değiştirdiği ve diğerlerinin ise kadın sığınma evlerinde kaldığı ifade edildi.

3 bin kişi takipte

2005 yılında başlayan denetimli serbestlik uygulamasıyla kullanılmaya başlanan elektronik kelepçe bugüne kadar farklı suçlardan yargılanan 25 bin kişiye takıldı. Son bir yıldır özellikle 'FETÖ' davalarında yargılananlara takılan elektronik kelepçe ile şu an yaklaşık 3 bin kişi takip ediliyor. Bunlardan 380’i 'FETÖ' sanıkları.

Bu haber Habertürk'te yayınlanmıştır.