120 bin dolara tesbih imamesi

T24 - Değerli taşlarla süslü tespihler ünlülerin gözdesi oldu. Tespih ustası Sevan Kaçi fiyatı 80 bin ile 120 bin $ arasında değişen modelleri yetiştirmekte zorlandığını söyledi. Kaçi'nin müşterileri arasında Rus milyarder Abramoviç de var...





İş dünyasının koleksiyon merakına son yıllarda tespih de eklendi. Değeri yüz binlerce doları bulan tespihler, ünlü isimler tarafından tek kalemde satın alınıyor. Tespih sanatında önemli isimlerden biri de Ermeni asıllı Sevan Kaçi. Türkiye'de sayısız işadamına bugüne kadar değeri on binlerce doları bulan özel tespihler satan Kaçi, son dönemde değeri yüz bin dolara çıkan tespihler de tasarladı. Ünü Türkiye sınırlarını da aşan Kaçi, bu tespihlerden Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç'e de sattı.

Türkiye'de bu tespihi satın alanlar olduğunu söyleyen Kaçi, ancak bu isimleri müşterilerinin isteği üzerine kimseyle paylaşmadığını ifade ediyor.



Pırlanta ve yakutlu

Sevan Kaçi, tespih tanelerinde altın, pırlanta ve yakut başta olmak üzere değerli taşlar kullanıyor. Tabii bu tepihleri satın almak da herkesin harcı değil. Çünkü Kaçi'nin tasarlayıp ürettiği tespihlerin bir adedinin fiyatı 80 bin dolardan 120 bin dolara kadar çıkıyor. Talebe yetişmekte zorlandığını söyleyen Sevan Kaçi'nin verdiği bilgilere göre; tespihlerin fiyatları kullanılan taşın cinsine ve işçiliğe göre de değişiklik gösteriyor. Tespihlerin hazırlanma süresi 3 günden başlayıp 3 aya kadar uzayabiliyor. Koleksiyonerler daha çok yakut, zümrüt ve safir gibi değerli taşlarla işlenmiş tespihleri tercih ediyor.



Müşteri profili geniş



Sevan Kaçi'nin siyasetten iş dünyası ve sanata uzanan geniş bir müşteri profili var. En sadık müşterileri arasındaysa; Aziz Yıldırım, Abdulkadir Konukoğlu, Tuncay Özilhan, Adnan Çağlayan, Mehmet Ali Yılmaz, Semra Özal, İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen, Seda Sayan, Hülya Avşar, Celal Talabani ve Mesud Barzani başı çekiyor.



