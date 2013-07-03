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120 akademisyenden Gezi yaralılarını tedavi eden tıp öğrencilerine destek

İstanbul Üniversitesi'nden görevli 120 akademisyen, Gezi Parkı direnişinde yaralananları tedavi eden tıp öğrencilerine destek verdi

03 Temmuz 2013 12:57

Volkan Koç

 

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) görevli 120 öğretim görevlisi, Gezi Parkı için mücadele veren ve olaylar esnasında, yaralılara yardım eden Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanında olduklarını açıkladı. Bildiride “İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları olarak, daha iyi bir yaşam için direnen öğrencilerimizin yanındayız’ başlığını taşıyan bildiride, “Ekolojik bir çevrede özgürce yaşama hakkını savunmak üzere, siyasi iktidarın otoriter yaklaşımlarına karşı gösterdikleri direnişi ve bu direniş sırasında sergiledikleri zeki, yaratıcı ve yapıcı protestolarını büyük bir saygı, gurur ve hayranlıkla izledik” ifadesi kullanıldı.

Aralarında Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Prof. Dr. İzzettin Önder’in de bulunduğu İÜ Demokratik Üniversite Girişimi mensubu 120 akademisyenin imzasının bulunduğu bildiride, öğrencilerin yaşadığı hakaret ve cinsel tacize de değinildi.

“Devletin eksik kaldığı acil sağlık müdahalesini, hem meslek yeminlerinin gereği hem de bireysel ve toplumsal sorumlulukları olarak algılayan ve yaşamlarını riske atarak insanları taraf gözetmeksizin tedaviye çalışan tıp fakültesi öğrencilerimiz, hekimlerimiz ve sağlık personelimizle gurur duyduk” ifadesini kullanan akademisyenlerin kaleme aldığı bildiri metni ve imzalayanların tamamı şöyle:

“Akademik yaşamda diğer yarımız olan öğrencilerimizin, kent yaşamında söz sahibi olmak isteyen çeşitli toplum kesimlerinden yurttaşlarımızla birlikte, ekolojik bir çevrede özgürce yaşama hakkını savunmak üzere, siyasi iktidarın otoriter yaklaşımlarına karşı gösterdikleri direnişi ve bu direniş sırasında sergiledikleri zeki, yaratıcı ve yapıcı protestolarını büyük bir saygı, gurur ve hayranlıkla izledik. Bu barışçı direnişe karşı ortaya konan devlet şiddeti sonucunda, sayelerinde geleceğimizin şekillendiği bu değerli insanlara, canlarını ortaya koymak dışında bir seçenek bırakılmamasından dolayı büyük üzüntü duyduk. Bunların sonucunda yaşanan can kayıpları ve ağır bedensel hasarları kabullenmek mümkün değildir.

Dahası, öğrencilerimizin gözaltı sürecinde uğradıkları hukuksuzluklar, maddi ve manevi işkenceler, hakaret, aşağılama hatta tacizlere engel olamamaktan dolayı hissettiğimiz çaresizlik, hukuk devletine olan inancımızı sarsmıştır. Devleti temsil edenlerce, sürekli olarak, kayıplarımız ve acılarımızla yan yana konması mümkün olmayan mali zararların gündeme getirilmesi ise, vicdanlarımızı ağır şekilde yaralamıştır.

Devletin üst düzey yöneticilerinin üniversitenin temel değer ve öğretilerine aykırı olarak, dürüst ve güvenilir olmayan ifadeleri ve demokratik gösteri hakkını kullanan tüm direnişçileri “marjinal” olarak tanımlamaları, yaramızı daha da büyütmüş ve toplumdaki farklı kesimler arasında huzursuzluk ve çatışmaların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yanı sıra, polisin yanında yer alarak, demokratik taleplerle gösteri yapanlara şiddet uygulayan bazı kişilerin ortaya çıkması ve bunların polis tarafından yönlendiriliyor olması, ülkenin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Tüm bunlara karşın, çatışmalar sırasında devletin eksik kaldığı acil sağlık müdahalesini, hem meslek yeminlerinin gereği hem de bireysel ve toplumsal sorumlulukları olarak algılayan ve yaşamlarını riske atarak insanları taraf gözetmeksizin tedaviye çalışan tıp fakültesi öğrencilerimiz, hekimlerimiz ve sağlık personelimizle gurur duyduk. Sağlık Bakanlığı’nın acil sağlık müdahalesi yapanlara yaklaşım şekli ve uygulamaları ise bizler için bir utanç kaynağı oldu.

Biz, aşağıda imzası bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanları, devleti temsil eden iktidar sahiplerini, çok geç olmadan toplumun meşru taleplerine yanıt vermeye, tüm yurttaşları kapsayan birleştirici ve sağduyulu bir tavır içine girmeye davet ediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerini, yaşam biçimlerini, çevrelerini ve ülkelerini onurlu bir şekilde savunan insanlarımıza yönelen devlet şiddetini ve dayanaksız gözaltı ve tutuklamalarla sürdürülen susturma çabasını ise kınıyor ve bütün sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz.”

 

 

 

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