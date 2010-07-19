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12 YOLCUNUN DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 13:40

-12 YOLCUNUN DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Ankara'da yolcu otobüsünün yön levhalarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 39 kişiden 12'sinin de kimlikleri belirlendi. Yaralanan 39 kişiden Sağlık Bakanlığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Mükerrem Baydak (29) ile Zeynep (29), Dilan (8) ve Rümeysa Erşahin'in (4) travma riski nedeniyle acil serviste gözlem altında tutulduğu bildirildi. Mehmet Hamdi Oduncu (48), Sibel Bilen (25) ve Muhammet Kayra'nın (2) ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazime Elmacı, Cihat Elmacı, Abdülkadir Yücedağ ve Ali Karagöz ile Numune Hastanesine kaldırılan Ali Osman Aytekin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralanan 27 yolcunun kimliği daha önce belirlenmişti. Böylelikle yaralıların tamamının kimlikleri belirlenmiş oldu. İstanbul yolunda, Adıyaman'dan İstanbul'a giden Abdullah Akdağ yönetimindeki 02 FK 400 plakalı yolcu otobüsünün, Şaşmaz kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede bir benzin istasyonunun önündeki yön levhalarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 39 kişi yaralanmıştı.  

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