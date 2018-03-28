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Dünya

12 yıllık donmuş etleri sattılar

Belçika'dan ithal edilen etlerin 12 yıllık çıkması, Kosovalıları şok etti

28 Mart 2018 21:42

Kosova’da 12 yıllık donmuş etlerin halka satıldığı ortaya çıktı. Etlerin Belçika’dan ithal edildiği ve etiketlerdeki tarihlerin değiştirildiği kaydedildi. 

Kosova'da piyasaya sürülen tarihi geçmiş etle ilgili sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka'nın kendisine ait sosyal medya hesabından Prizren'deki önemli bir alışveriş merkezinde tarihi geçmiş etlerin tezgahlarda yer almasıyla ilgili yayınladığı görüntüler, Prizrenli vatandaşları şok etti.

Kosova'da günlerdir devam eden tarihi geçmiş etlerin vatandaşa satılmasıyla ilgili olaylara her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Belçika'dan Kosova'ya gönderilen donuk etlerin 12 yıl öncesine ait olduğuna dair skandalın patlak vermesi ardından Prizren'de de, vatandaşların sürekli alışveriş yaptığı önemli bir AVM'de tarihi geçmiş etlerin satıldığı müfettişlerce tespit edildi. 12 yıllık dondurulmuş etlerin satıldığı haberleri ardından Prizren'deki bazı alışveriş merkezlerinde de kullanma süresi geçmiş etlerin satılmasıyla ilgili DHA’ya konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, tarihi süresi geçen etlerin vatandaşa satıldığını ve Prizren Belediye müfettişlerince tespit edildiğini açıkladı.

Süresi geçmiş etlerin piyasada yer alması ardından vatandaşlar devlete ait kurumları suçluyor. Uzun yıllar dededen kalma kasapçılık zanaatiyle uğraşan Refet Şantır, vatandaşları alacakları etler konusunda uyarı da bulundu. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, önümüzdeki günlerde kuracakları bir ihbar hattıyla vatandaşların şikayetlerine kulak vereceklerini söyledi. (DHA)

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