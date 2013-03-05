T24 LogoT24 Logo
Dünya

12 yıldır açlık grevi yapan Sharmila, mahkeme önüne çıktı

Hindistan'da orduya tanınan özel yetkileri protesto etmek amacıyla 12 yıldır açlık grevi yapan Irom Sharmila,'Tek İsteğim, İnsan Onuruna Yaraşır Bir Biçimde Yaşamak' dedi

05 Mart 2013 17:08

Hindistan'da orduya tanınan özel yetkileri protesto etmek amacıyla 12 yıldır açlık grevi yapan Irom Sharmila, bugün mahkeme önüne çıktı. Yetkililere ülkede adalet ve barışı tesis etmeleri çağrısında bulunanaktivist, Başkent Yeni Delhi'de yapılan duruşmada kendisine yöneltilen '' intihara teşebbüs'' suçlamasını reddederek pasif direnişte bulunduğunu söyledi.

Hindistan yönetimi Sharmila’nın vücuduna, burnuna zorla taktığı bir serumla sıvı karbonhidrat, vitamin ve protein vererek hayatta kalmasını sağlıyor.

 

Talebi kanunun değişmesi

 

Hint kanunlarına göre her yıl bir kez serbest bırakılan 40 yaşındaki Irom Sharmila, açlık grevine devam ettiği için yeniden tutuklanıyor.

Manipur’un Demir Lady’si olarak anılan Sharmila, eyleminin barışçıl olduğu ve Hint güvenlik güçlerinin insan hakkı suçlarından yargılanmasını önleyen kanun değişene kadar bunu sürdüreceğini ifade ediyor.

Söz konusu kanun, Hindistan'ın Keşmir ve Manipur gibi sorunlu bölgelerinde işliyor. Kanuna göre; insan hakları ihlali işleyen bir askerin yargılanması için federal hükümetin izni gerekiyor. Son 20 yılda Keşmir’de askerler hakkında açılması için talepte bulunulan 50 dava Hindistan hükümeti tarafından reddedildi. Hükümetten cesaret alan askerler, işkence ve yargısız infaz yapmaktan çekinmiyor.

 

ETİKETLER

sharmilaaçlık grevihindistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24