12 yıldır açlık grevi yapan Sharmila, mahkeme önüne çıktı

Hindistan'da orduya tanınan özel yetkileri protesto etmek amacıyla 12 yıldır açlık grevi yapan Irom Sharmila, bugün mahkeme önüne çıktı. Yetkililere ülkede adalet ve barışı tesis etmeleri çağrısında bulunanaktivist, Başkent Yeni Delhi'de yapılan duruşmada kendisine yöneltilen '' intihara teşebbüs'' suçlamasını reddederek pasif direnişte bulunduğunu söyledi.

Hindistan yönetimi Sharmila’nın vücuduna, burnuna zorla taktığı bir serumla sıvı karbonhidrat, vitamin ve protein vererek hayatta kalmasını sağlıyor.

Talebi kanunun değişmesi

Hint kanunlarına göre her yıl bir kez serbest bırakılan 40 yaşındaki Irom Sharmila, açlık grevine devam ettiği için yeniden tutuklanıyor.

Manipur’un Demir Lady’si olarak anılan Sharmila, eyleminin barışçıl olduğu ve Hint güvenlik güçlerinin insan hakkı suçlarından yargılanmasını önleyen kanun değişene kadar bunu sürdüreceğini ifade ediyor.

Söz konusu kanun, Hindistan'ın Keşmir ve Manipur gibi sorunlu bölgelerinde işliyor. Kanuna göre; insan hakları ihlali işleyen bir askerin yargılanması için federal hükümetin izni gerekiyor. Son 20 yılda Keşmir’de askerler hakkında açılması için talepte bulunulan 50 dava Hindistan hükümeti tarafından reddedildi. Hükümetten cesaret alan askerler, işkence ve yargısız infaz yapmaktan çekinmiyor.