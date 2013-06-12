12 yıl zorunlu eğitimde istenilen verim alınamadı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Prof. Nur Serter’in Bilgi Edinme Yasası kapsamında aldığı bilgilere göre, 4+4+4’de istenilen verimin alınmadığı görüldü. Serter’in, verdiği bilgiler şöyle:



66 aylık 555 bin 888 öğrenci okula gitmedi



Ailelerin 5.5 yaşındaki çocuklarını okula göndermekte tereddütleri ortaya çıkıyor. Buna göre, e-kayıt sistemi yapılmasına rağmen 66 aylık olan her dört çocuktan biri, yani 555 bin 888 öğrenci, ilkokul 1. Sınıfa devam etmedi.



-12 yıl zorunlu eğitime geçildiği halde 58.407 öğrenci, açık lise dahil herhangi bir liseye kayıt yaptırmadı.



-Açılan bin 141 İmam Hatip Ortaokulu’nun 120’sine hiç kayıt yapılmadı. 461 İmam Hatip Ortaokulunun öğrenci sayısı ise 50’nin altında kaldı.



-Hafızlık eğitimi için başlatılan kampanya ve yapılan adaletsiz hukuksal düzenleme ile 9 yaşındaki çocukları bir yıl okuldan koparan proje sonuçsuz kaldı.



Hafızlık eğitimi alan öğrenci sayısı sadece 121’de kaldı!



- Ailelerinin isteği ile "Peygamberimizin Hayatı" ve "Kuran-ı Kerim" derslerini seçen öğrenciler pek çok okulda derse girmedi, dersler boş geçti.