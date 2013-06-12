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12 yıl zorunlu eğitimde istenilen verim alınamadı

CHP’li Serter’in Bilgi Edinme Yasası kapsamında aldığı bilgilere göre, açılan bin 141 imam hatip ortaokulu’nun 120’sine hiç kayıt yapılmadı. 66 aylık 555 bin öğrenci okula gitmedi

12 Haziran 2013 20:16

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Prof. Nur Serter’in Bilgi  Edinme Yasası  kapsamında aldığı bilgilere göre, 4+4+4’de  istenilen verimin alınmadığı  görüldü. Serter’in, verdiği bilgiler şöyle:   


66 aylık 555 bin 888 öğrenci okula gitmedi


Ailelerin 5.5 yaşındaki çocuklarını okula göndermekte tereddütleri ortaya çıkıyor. Buna göre,  e-kayıt sistemi yapılmasına rağmen 66 aylık olan her dört çocuktan biri, yani 555 bin 888 öğrenci, ilkokul 1. Sınıfa devam etmedi.
 

-12 yıl zorunlu eğitime geçildiği halde 58.407 öğrenci, açık lise dahil herhangi bir liseye kayıt yaptırmadı.
 

-Açılan bin 141 İmam Hatip Ortaokulu’nun 120’sine hiç kayıt yapılmadı. 461 İmam Hatip Ortaokulunun öğrenci sayısı ise 50’nin altında kaldı.
 

-Hafızlık eğitimi için başlatılan kampanya ve yapılan adaletsiz hukuksal düzenleme ile 9 yaşındaki çocukları bir yıl okuldan koparan proje sonuçsuz kaldı.


Hafızlık eğitimi alan öğrenci sayısı sadece 121’de kaldı!


- Ailelerinin isteği ile "Peygamberimizin Hayatı" ve "Kuran-ı Kerim" derslerini seçen öğrenciler pek çok okulda derse girmedi, dersler boş geçti.

 

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