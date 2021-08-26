12 yıl sonra bir ilk: Güiza'dan sonra Valencia

Enner Valencia, 12 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ve HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlıktan ötürü forma giyemeyen Enner Valencia, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Maça iyi başlayan Enner Valencia, 11 ve 14. ve 52. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Süper Lig'in 2. haftasındaki Antalyaspor maçında da 1 gol atan Valencia, böylece Fenerbahçe formasıyla son 2 resmi maçında 4 gole ulaşmış oldu. Ayrıca, Ekvadorlu yıldızın son 2 maçta attığı 5 şutun 4'ü gol oldu.

OPTA verilerine göre Enner Valencia, Daniel Guiza'dan (Temmuz 2009 vs Honved) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.