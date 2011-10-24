12 yıl sonra aynı kabusu yaşadı!

T24

Hanife Kaya, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde Avcılar’da enkaz altında kalmıştı.Kaya, enkaz altında kaldığı 8 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Uzun uğraşların ardından enkazdan sağ salim çıkartıldı. Yaşadıklarını bir türlü unutamayan Kaya, uzun süre depremin izlerini taşıdı.İki yıl önce evlenen Hanife Kaya, hayatını tam düzene sokmuştu ki Van'a tayini çıktı.Eşi İstanbul'da kalan Kaya, kendisi gibi öğretmen olan bir arkadaşıyla Erciş'e yerleşti.Hanife Kaya, 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında arkadaşıyla birlikte evde bulunuyordu. Yaşadıkları 5 katlı apartman yerle bir olurken, iki öğretmen de enkaz altında kaldı.Yasin Kaya, eşinden haber alamayınca Van'a gitti. Ancak hastane kayıtlarında eşinin adı bulunmuyordu. Telaşa kapılan Yasin Kaya, arama kurtarma ekipleriyle birlikte çöken apartmanın enkazı önünde saatlerce bekledi.Kaya, “Haber kanallarında Erciş Devlet Hastanesi’nin önünde bir görüntü gördüm. Eşime çok benzettim, bir umutla geldim. Enkaz altında olduğunu öğrendim. Ben duymadım ama arama kurtarma ekipleri, eşiminin sesinin geldiğini söyledi. Bundan büyük mutluluk olamaz” dedi.Tam 24 saat sonunda arama kurtarma ekipleri, Hanife öğretmene ulaştı. Yasin Kaya, heyecanla eşinin enkazdan çıkarılmasını bekledi.Kaya, enkazdan çıkartılan eşinin ellerini tutarak hastaneye uğurladı.