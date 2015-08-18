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Dünya

12 yıl işe gitmeden her ay 5000 Euro maaş aldı!

Fransa, çalışmadığı halde 12 yıldır düzenli olarak maaş aldığı ortaya çıkan Charles Simon'u konuşuyor

18 Ağustos 2015 10:06

12 yıl boyunca tek bir gün çalışmadan maaşını her ay düzenli olarak alan Charles Simon, hayatını çaldığı iddiasıyla işverene tazminat davası açtı.

Fransız demiryolları çalışanı olan Simon, 2003'ten beri çalışmıyor ve buna rağmen aylık 5 bin euro (15 bin TL) maaş alıyor. Ancak Charles Simon bu durumdan hiç memnun değil. Simon, çalışmadan verilen maaşın parlak kariyerini yok ettiğini iddiasıyla işverenine tazminat davası açtı.

Charles Simon, 2003'te, demiryolları kurumuna ait bir alt kuruluşta görev yaparken 20 milyon euroluk bir dolandırıcılığı yetkililere bildirdiği için görevden alındığı ve yeni bir göreve tayin edilmediği iddiasında.

İşveren ise, Simon'ın şirketin çalışma prosedüründeki açıklardan yararlanarak suistimal ettiğini söylüyor.

Mahkeme "Hayatımı çalanlara kızgınım. Bir hata yaptım. Saf ve aptaldım" ifadelerini kullanan adamın açtığı davayı düşürdü.

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