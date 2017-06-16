12 yıl hapis cezası alan firari IŞİD üyesi yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, IŞİD üyesi olmaktan 12 yıl hapis cezası alan ve cezaevinden firar eden E.İ., MİT'in emniyete verdiği istihbaratla yakalandı.
MİT'in verdiği istihbaratla Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye 15 gün önce gelerek yerleşen E.İ.'nin kaldığı daire, polis tarafından tespit edildi.
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle özel harekat polislerinin sabah saatlerinde eve yönelik yapılan operasyon Polisin çaldığı daire kapısı açılmayınca, kapıyı kırarak içeri giren polis, IŞİD'li E.İ'yi yakaladı.
Şarköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.İ., tutuklanarak Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
(DHA)