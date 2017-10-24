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12 yaşındaki Zehra'nın ölümüne yol açan maganda yakalandı (2)

TUTUKLANDI Şanlıurfa'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü

24 Ekim 2017 19:08

TUTUKLANDI
Şanlıurfa\'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan Gezergül\'ün ifadesinde, \"Gelin getirildiği sırada ben de herkes gibi havaya ateş ettim. O sırada bir kızın yaralandığını gördüm. Korkup kaçtım\" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezergül, adliyeye sevk edildi. Gezergül, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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