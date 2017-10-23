12 yaşındaki Zehra, maganda kurşunuyla öldü

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 12 yaşındaki Zehra Gül, gelin ve damadın eve getirilişini çatıdan izlerken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Bayram Mahallesi\'nde meydana geldi. Yeni evlenen ve isimleri öğrenilemeyen çift otomobilden inerken, kimliği belirsiz kişi tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, gelin ve damadın araçtan inişini tek katlı evlerinin çatısından izleyen işitme engelli Mehmet ve Emine Gül çiftinin kızları Zehra Gül\'ün başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 7\'nci sınıf öğrencisi Zehra, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zehra Gül\'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kızının ölümüyle gözyaşlarına boğulan Mehmet Gül, işaret diliyle üzüntüsünü ifade etmeye çalıştı. Polis, Zehra Gül’ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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