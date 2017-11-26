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12 yaşındaki Yusuf, kavgada baltayla yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da çocuklar arasındaki kavgada başına baltayla vurulan Suriyeli 12 yaşındaki Yusuf Y

26 Kasım 2017 19:14

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da çocuklar arasındaki kavgada başına baltayla vurulan Suriyeli 12 yaşındaki Yusuf Y. yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Y. ile arkadaşları olan bir grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Y., baltayla başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

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