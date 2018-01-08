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Spor

12 yaşındaki Türk patenci Efe Çetiz dünya rekoru kırdı

Çetiz'in kariyeri boyunca topladığı 29 madalyadan 25'i altın

08 Ocak 2018 02:47

Ankara'da düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda 12 yaşındaki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. 

BELPA Buz Pateni Sarayı'nda iki gün süren organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 11 kulüpten 70 sporcu katıldı.

Minik erkeler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan 12 yaşındaki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Çetiz, yarışmada 12 yaş ve altı kategorisinin teknik kısmında 23,03 puanla zirveye çıktı.

Çetiz bu derecesiyle Çek bir sporcuya ait rekoru geride bırakmış oldu. Efe Çetiz'in rekor puanı Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce de tescil edildi.

Çetiz'in kariyeri boyunca topladığı 29 madalyadan 25'i altın. Efe Çetiz kısa süre önce İtalya'da düzenlenen "Coppa Europa" turnuvasının minik erkekler kategorisinde birinciliği elde etti.

Çetiz, 26 yıldır düzenlenen yarışma sonrasında "Altın Kitap"a giren ilk ve tek Türk patenci ünvanının sahibi. Antrenörleri tarafından 'altın çocuk' lakabı takılan Efe Çetiz bu başarısını Olimpiyatlar'da da sürdürmek istiyor.

 

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