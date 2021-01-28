12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen serbest bırakıldı!

Hatay İskenderun'da ruhsatsız bir etüt merkezinde özel ders verdiği 12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fizik öğretmeni M.D, gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Fizik öğretmenliği yapan ve cinsel saldırı suçundan 2018 yılında Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak beraat eden M.D’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasında 2018 yılındaki beraat kararı gerekçe gösterildi.

Duvar'dan Burcu Özkaya'nın habeine göre; M.D.'nin istismar ettiği kız çocuğun avukatı Haydar Gökpınar karara tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

“Şüphelinin daha önce de aynı suçtan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış olup beraat etmesini, şüphelinin serbest bırakılmasına gerekçe yapılmıştır. Bu durum adeta, bu suçtan yargılanıp beraat edilmesinin, tekrar eden sonraki eylemlere meşrulaştıran bir savunma olduğunu göstermektedir. Skandal bir karar. Bizim itiraz hakkımız yok, Savcılığın itiraz etmesi lazım. Biz de bunun için sosyal medyada kamuoyu oluşturup, savcılığın itiraz etmesini sağlayacağız."

Avukat Gökpınar, bu istismar davasıyla birlikte, M.D. tarafından istismara uğradığını iddia eden başka öğrencilerin de kendilerine ulaştığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Telefonlarımız durmuyor. Olay ortaya çıkınca cesaretini toplayıp beyanda bulunan çok fazla kişi var. Ortada istismarın delilleri var. Bu delilleri mahkeme de kabul ediyor. Ama tutuklama için yeterli bulmuyor. 2018’de beraat etmesinin de bu kararda etkisi var. Serbest bırakılmasının arkasında siyaseten güçlü birilerinin olduğu konuşuluyor, düşünülüyor.”