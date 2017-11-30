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12 yaşındaki Mert, 'bomba bulan drone' tasarladı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Mert Delibalta, terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarladı

30 Kasım 2017 15:24

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Mert Delibalta, terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarladı.
Muş\'taki 2071 Melikşah Ortaokulu öğrencisi Mert Delibalta, \'Bomba Bulan Casus Drone\' isimli proje çalışması başlattı. Yaklaşık 4 ayda tamamladığı proje ile Erciyes Üniversitesi\'nce 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen \'2\'nci Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması\'na katılan Mert Delibalta, birinci oldu. Delibalta, projenin amacının toprağa gömülen, menfez ve köprü altına yerleştirilen patlayıcıları havadan tespit etmek olduğunu söyledi. Mert Delibalta\'nın babası Selçuk Delibalta, şöyle dedi:
\"Mert yapmış olduğu projeyle ilgili katıldığı İnönü Üniversitesi \'Robocot\' yarışmasında üçüncü olmuştu. Daha sonra Erciyes Üniversitesi\'nde yapılan yarışmada da birinciliği elde etti. Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mert\'e sahip çıktı ve önümüzdeki dönemde, Türkiye Teknoloji Vakfı\'nda eğitimine devam edecek.\"
29 EKİM\'DE CUMHURBAŞKANI\'NIN DAVETLİSİYDİ
Yaşam hikayeleriyle topluma örnek olanlar arasında yer alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmanın mutluluğunu yaşayan Mert Delibalta ise şunları söyledi:
\"Terör olaylarından çok etkileniyordum. Haberlerde sürekli bomba patlatıldığını görüyor ve çok üzülüyordum. Ben de bunu önlemek için drone geliştirdim. Geliştirdiğim drone bombaları buluyor. Cumhurbaşkanımızın daveti ile çok mutlu oldum. Şimdi buluşumu daha da geliştirmeye çalışıyorum.\"

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